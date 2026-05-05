Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός και εύστοχος (18/33τρ.), δεν αντιμετώπισε προβλήματα από την... μισή Μονακό (82-105), «σκούπισε» την σειρά (3-0) και πηγαίνει στο ΟΑΚΑ για να σπάσει την κατάρα της πρώτης θέσης.

Έκανε το αυτονόητο στο Μόντε Κάρλο ο Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν σοβαροί, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην Μονακό των χιλίων προβλημάτων, επικρατώντας με 105-82 στο Game 3 της σειράς των play-off.

Oι Πειραιώτες «σκούπισαν» την σειρά για πρώτη φορά στην ιστορία τους, σφράγισαν την παρουσία τους στο πέμπτο συνεχόμενο Final-4 και πηγαίνουν στο Telekom Center για να σπάσουν την κατάρα της πρώτης θέσης.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα άνοιξαν τον ρυθμό με την ευστοχία τους από τα 6.75μ. (18/33τρ.), μοίρασαν 29 ασίστ για 11 λάθη (13 ασίστ στην 2η περίοδο) και δεν άφησαν σε κανένα σημείο του αγώνα την ομάδα του Μαρκοϊσβίλι να αντιδράσει. Ο Έλληνας τεχνικός ελέω και της μεγάλης διαφοράς άνοιξε το rotation, ξεκούρασε Ντόρσεϊ (14') και Μιλουτίνοφ (18') χρησιμοποιώντας όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του.

Ο Εβάν Φουρνιέ δείχνει να βρίσκει τον καλό του εαυτό στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, με τον Γάλλο άσο να είναι ο κορυφαίος των «ερυθρολεύκων» (22π. 5ασ. 6/10τρ.). Πολύ καλή παρουσία από τον Πίτερς που εκμεταλλεύτηκε τα λεπτά συμμετοχής του (18π. 6ρ.), με τον Ουόκαπ να συμπληρώνει 14 πόντους (4/5τρ.) και 5 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά για την Μονακό των οκτώ παικτών ο Στραζέλ ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, με τον Γάλλο να αποχωρεί με πρόβλημα την μέση, με τον Μπλόσομγκέιμ να προσθέτει 19 πόντους. Γεμάτη παρουσία από τον Τζέιμς με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

«Καυτός» Ουόκαπ από μακριά και προβάδισμα για τον Ολυμπιακό

Με την κλασική του πεντάδα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση, με την Μονακό να παίρνει με το «καλημέρα» αέρα 5π. (5-0) και τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μουδιασμένο ξεκίνημα. Ο Ουόκαπ έσπασε το ρόδι με τρίποντο του Ουόκαπ (7-3), με τον Τζέιμς να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 10-3 στο 3’. Ο Βεζένκοφ ήταν πολύ άστοχος στο ξεκίνημα (0/5σ.), με τον Βούλγαρο φόργουορντ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους για το 10-8 στο 5’. Ο Τεξανός γκαρντ απάντησε στο τρίποντο του Μπλόσομγκέιμ (13-11 στο 6’), με την ομάδα του Μόντε Κάρλο να διατηρεί το προβάδισμα της (15-11). Οι Πειραιώτες με 9-0 σερί πήραν για πρώτη φορά κεφάλι στο σκορ (15-20 στο 8’), ανεβάζοντας την πίεση και την ένταση στο παιχνίδι τους. Οι παίκτες του Μαρκοϊσβίλι έδιναν συνέχεια το σουτ στον Ουόκαπ, με τον γκαρντ του Ολυμπιακού να μετρά ήδη 4/5τρ. και τους Πειραιώτες να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (17-26) εκτελώντας με πολύ καλά ποσοστά από μακριά (6/12τρ.).

Yπερηχητικός Ολυμπιακός έστειλε την διαφορά στους 20π. με τρίποντη… καταιγίδα

Με τρίποντο του Φουρνιέ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, στέλνοντας την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+12, 17-29), με τον Νέντοβιτς να βρίσκει τους πρώτους πόντους (19-29). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, έστειλαν την διαφορά στο +16 (19-35 στο 12’) με γκολ-φάουλ του Χολ, την ώρα που ο Φουρνιέ εκτελούσε από τα 6.75μ. (2/2τρ. +18, 20-38 στο 13’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν ότι ήθελαν στο παρκέ, ο Φουρνιέ βρισκόταν σε πολύ καλή βραδιά (3/4τρ. 11π.), με τον Ολυμπιακό να εκτοξεύει την διαφορά πάνω από τα επίπεδα των 20π. (31-52 στο 17’). Η Μονακό έβγαλε μια μίνι αντίδραση, μειώνοντας στο -14 (38-52 στο 19’), με τον Τζόουνς να βρίσκει τους πρώτους του πόντους. Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τους «ερυθρόλευκους» στο +21 (40-61), με τους Πειραιώτες να έχουν βάλει από το πρώτο 20’ τις βάσεις για την πρόκριση στο Final-4.

Διατήρησαν το προβάδισμα τους οι «ερυθρόλευκοι», ρίχνοντας παράλληλα την ένταση τους

Ο Μπλόσομγκέιμ με συνεχόμενους πόντους στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους μείωσε την διαφορά για τους Μονεγάσκους (-17, 46-63), με τον Βεζένκοφ να βρίσκει σκορ μέσα από την ρακέτα (48-69 στο 24’). Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν το προβάδισμα τους σε επίπεδα ασφαλείας (+22, 51-73 στο 26’), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αλλάζει πρόσωπα και σχήματα ανοίγοντας το rotation. Οι Πειραιώτες είχαν χαμηλώσει την ένταση στο παιχνίδι τους, με τους Μονεγάσκους να μειώνουν την διαφορά κάτω από τους 20π. (60-78 στο 29’). Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τον Ολυμπιακό στο +18 (64-82), με τους Πειραιώτες να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό.

Άνετα ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο ΟΑΚΑ να σπάσει την κατάρα της πρώτης θέσης

Με τρίποντο του Μπλόσομγκέιμ μπήκε η Μονακό στο παιχνίδι (67-82), με τον Στραζέλ να σκοράρει με γκολ-φάουλ ροκανίζοντας μετά από αρκετή ώρα την διαφορά (-12, 70-82 στο 32'). Ο Πίτερς σκόραρε από το ζωγραφιστό 4 σερί πόντους (70-86 στο 32'), με τον Φουρνιέ να γράφει με νέο τρίποντο το +19 για τον Ολυμπιακό (70-89 στο 33'). Ο Στραζέλ από πλευράς Μονεγάσκων ήταν ο καλύτερος του παρκέ (21π.), με τον Οκόμπο να μειώνει εκ νέου με γκολ-φάουλ στο -13 (78-91 στο 35'). Ο Φουρνιέ απάντησε στον Οκόμπο με το 6ο του τρίποντο (6/10τρ.), με τον Τζόσεφ να βρίσκει το πρώτο του τρίποντο για το +18 των Πειραιωτών (79-97 στο 36'). Ο Ολυμπιακός έπιασε και την 100άρα, επικράτησε 82-105, «σκουπίζοντας» την σειρά και πάει πλέον στον ΟΑΚΑ για να σπάσει την κατάρα της πρώτης θέσης.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105.

