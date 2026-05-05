Με 3 σοβαρά προβλήματα η Μάλαγα ενόψει ΑΕΚ

Αρκετά είναι τα προβλήματα της Μάλαγα ενόψει του Final Four του BCL και του ημιτελικού με την ΑΕΚ.

Ο Ίμπον Ναβάρο έχει με τραυματισμούς τους Νιχάντ Ντζέντοβιτς, Κρις Ντουάρτε και Κίλιαν Τίλι, που «τρέχουν» για να προλάβουν τον ημιτελικό της Πέμπτης (7/5, 22:00) απέναντι στην Ένωση.

Μάλιστα η Τρίτη (5/5) θα είναι καθοριστική μέρα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με το ποιους θα μπορεί να υπολογίζει για το ματς με την ΑΕΚ, με τους Ντουάρτε και Τιλί να έχουν περισσότερες πιθανότητες να προλάβουν και τον Ντζέντοβιτς να αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

«Θα δούμε αν ο Τίλι μπορεί να κάνει κάτι αυτή την Τρίτη και θα αξιολογήσουμε την πιθανότητα να τον έχουμε στις επιλογές μας, ανάλογα και με την κατάσταση των άλλων παικτών.



Παράλληλα, θα δούμε πώς θα τα πάει ο Ντουάρτε με την ίωση και το χτύπημα που έχει υποστεί στο δάχτυλό του. Ο Ντζέντοβιτς θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διερευνήσουμε την κατάστασή του.



Αν όλα πάνε καλά, θα το συζητήσουμε μαζί του, καθώς θέλει να προσπαθήσει να ενσωματωθεί στην ομάδα, αλλά υπάρχει πολύ υψηλό ρίσκο. Θα αναζητήσουμε 12 παίκτες που είναι σε φόρμα και διαθέσιμοι και θα δώσουμε μάχη μαζί τους», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ναβάρο.