Η... απόδραση του Χέις-Ντέιβις στην Ιορδανία πριν το Game 3 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια (vid)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις είναι λάτρης των ταξιδιών και αυτή τη φορά επέλεξε να επισκεφτεί την Ιορδανία, λίγες ημέρες πριν το Game 3 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Τριφυλλιού, που σημείωσε το νικητήριο καλάθι στον δεύτερο αγώνα με τους Ισπανούς στην «Roig Arena», εκμεταλλεύτηκε το ρεπό που παραχώρησε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του και επισκέφτηκε ακόμη ένα μέρος.

Ο Χέις-Ντέιβις, μάλιστα ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, video από τις... περιπέτειές του στην Ιορδανία και την επίσκεψή του στην ιστορική Πέτρα που βρίσκεται στο νότιο μέρος της χώρας.

Έτσι, ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού γέμισε με αυτόν τον τρόπο τις... μπαταρίες του και είναι πανέτοιμος για το κρίσιμο Game 3 του Τριφυλλιού με την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ.