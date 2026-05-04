Milko 2on2 Bring Your Bro: Στη Θεσσαλονίκη ήταν τέλεια… Στην Αθήνα έρχεται η κορύφωση!

Ο Μεγάλος Τελικός του "Milko 2on2 Bring Your Bro" στην Αθήνα για το ΑΠΟΛΥΤΟ μπασκετικό έπαθλο!

Με απόλυτη επιτυχία και τεράστια συμμετοχή ολοκληρώθηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Απριλίου (25-26/4) στη Θεσσαλονίκη o πέμπτος σταθμός του συναρπαστικού τουρνουά 2x2 μπάσκετ "Milko 2on2 Bring Your Bro", που σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, παρέα με τον κολλητό σου!

Στα πανέμορφα ανοικτά γηπεδάκια της παραλίας συνέρρευσε πλήθος κόσμου και φυσικά 100άδες αθλητές που διαγωνίστηκαν, διασκέδασαν - κάτω από τον ομολογουμένως - καυτό ήλιο και απόλαυσαν το μπάσκετ και το Milko σε ένα αξέχαστο διήμερο, ειδικά για τους νικητές!

Η δράση, πλέον, μπαίνει στην τελική της ευθεία, με την Αθήνα να ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγάλη μπασκετική γιορτή το τριήμερο 8, 9 & 10 Μαΐου. Αυτούς τους 7 μήνες το μεγαλύτερο StreetBall τουρνουά 2 εναντίον 2 ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και εξελίχθηκε σε έναν θεσμό, ενώνοντας τη χώρα απ' άκρη σε άκρη και κατάφερε να φέρει κοντά όλους όσους αγαπούν το μπάσκετ, συνδυάζοντας στιγμές χαράς, διασκέδασης και φυσικά πλούσια δώρα με αποκορύφωμα το μοναδικό πακέτο φιλοξενίας για το Final Four της EuroLeague!

• Στην Καρδίτσα (4 & 5 Οκτωβρίου 2025)

• Στην Πάτρα (1 & 2 Νοεμβρίου 2025)

• Στην Κρήτη: (22 & 23 Νοεμβρίου 2025)

• Στη Αλεξανδρούπολη: (28 & 29 Μαρτίου 2026)

• Στη Θεσσαλονίκη: (25 & 26 Απριλίου 2026)

Βρέθηκαν στο γήπεδο περισσότεροι από 1.000 αθλητές και αθλήτριες, προσφέροντας μοναδικές στιγμές αθλητικού ήθους και ενέργειας, με το Milko, που έχει το μπάσκετ στο... DNA και είναι εδώ και χρόνια στο πλευρό των νέων. Με ambassadors τον Juancho Hernangomez του Παναθηναϊκού και τον Nikola Milutinov του Ολυμπιακού και τον Παναθηναϊκού συνεχίζει να εμπνέει μικρούς και μεγάλους να βγουν στο γήπεδο, να παίξουν, να διασκεδάσουν και - γιατί όχι - να κυνηγήσουν τη διάκριση!

Και τώρα ο Μεγάλος Τελικός στην Αθήνα: 8, 9 & 10 Μαΐου Το τελευταίο και μεγαλύτερο Milko "Milko 2on2 Bring Your Bro" θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου στον Φλοίσβο στις 8, 9 και 10 Μαΐου! Εκεί, αθλητές και αθλήτριες των ηλικιακών κατηγοριών 9-12 ετών, 13-16 ετών και 17+ (ενήλικες) θα διαγωνιστούν για την ανάδειξη των κορυφαίων.

Η αγωνία και η αδρεναλίνη... απογειώνεται, καθώς αυτό το τριήμερο στην Αθήνα θα διεξαχθεί και ο Μεγάλος Τελικός της ηλικιακής κατηγορίας 17+. Οι καλύτεροι των καλυτέρων, λοιπόν, θα κερδίσουν το απόλυτο μπασκετικό έπαθλο: 2 εισιτήρια για το Final Four της Euroleague της Αθήνας, ζώντας από κοντά την ένταση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη!

Πολύτιμοι αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια είναι οι υποστηρικτές του "Milko 2on2 Bring Your Bro" οι κορυφαίες εταιρίες

• Spalding

• POLO

• Sky Express

• Cosmossport που μετατρέπουν το μεγαλύτερο StreetBall τουρνουά 2 εναντίον 2 σε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους συμμετέχοντες!

Σας περιμένουμε στον Φλοίσβο για ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ, Milko, εκπλήξεις και μεγάλες συγκινήσεις! Ώρες διεξαγωγής: Παρασκευή 8/05: 18.00-21.00 Σάββατο 9/5: 10:00-16:00 Κυριακή 10/5: 10.00-14.00 & 18.00-21.00 (Μεγάλος Τελικός) Ηλικιακά Group: 9-12 ετών 13-16 ετών 17+

Το Milko θα στήσει, όπως σε κάθε πόλη, μια ξεχωριστή "Fan Zone", προσφέροντας δράσεις, δώρα και πολλές εκπλήξεις για όλους τους επισκέπτες!