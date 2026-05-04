Ιτούδης: «Όποιος δεν αντέχει την πίεση ας κάτσει σπίτι»

Ο Δημήτρης Ιτούδης σε δηλώσεις του ενόψει του Game 3 της Χάποελ με την Ρεάλ στάθηκε στην πίεση που υπάρχει σημειώνοντας πως όποιος δεν μπορεί να την αντιμετωπίζει ας κάτσει σπίτι του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Για να κερδίσουμε, πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Προφανώς, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε δύο αγώνες. Εντοπίσαμε πολλά πράγματα που κάναμε καλά, αλλά και πολλά άλλα που κάναμε λάθος. Δεχθήκαμε πόντους από λάθη, πόντους από αντεπιθέσεις και πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Η γενική δυναμική. Είναι η περίοδος των playoffs, οπότε για εμάς είναι ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι. Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς. Αν δεν μπορείς να είσαι έτοιμος για την πίεση, τότε καλύτερα να μείνεις σπίτι. Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τους παρακινήσει ακόμα περισσότερο»