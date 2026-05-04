Οι Μάβερικς συμφώνησαν με τον Μασάι Ουτζίρι για πρόεδρο της ομάδας

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια οι Μάβερικς προχώρησαν στην πρόσληψη του Μασάι Ουτζίρι ως νέου προέδρου και αναπληρωτή κυβερνήτη του οργανισμού.

Σύμφωνα με τους Τιμ ΜακΜάχον και Σαμς Σαράνια οι Ντάλας Μάβερικς κατέληξαν σε συμφωνία με τον Μασάι Ουτζίρι για την ανάληψη της θέσης του προέδρου και αναπληρωτή κυβερνήτη της ομάδας, ολοκληρώνοντας μια πολύμηνη διαδικασία αναζήτησης.

Ο Ουτζίρι θεωρείται μία από τους πιο επιτυχημένους παράγοντες στο διοικητικό κομμάτι του NBA, καθώς ήταν ο βασικός αρχιτέκτονας της ομάδας των Τορόντο Ράπτορς που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2019, ενώ είχε αναδειχθεί και Διοικητικός της Χρονιάς τη σεζόν 2012-13 με τους Ντένβερ Νάγκετς.