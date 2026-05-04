Οι Μάβερικς συμφώνησαν με τον Μασάι Ουτζίρι για πρόεδρο της ομάδας

Σύμφωνα με τους Τιμ ΜακΜάχον και Σαμς Σαράνια οι Ντάλας Μάβερικς κατέληξαν σε συμφωνία με τον Μασάι Ουτζίρι για την ανάληψη της θέσης του προέδρου και αναπληρωτή κυβερνήτη της ομάδας, ολοκληρώνοντας μια πολύμηνη διαδικασία αναζήτησης.
Ο Ουτζίρι θεωρείται μία από τους πιο επιτυχημένους παράγοντες στο διοικητικό κομμάτι του NBA, καθώς ήταν ο βασικός αρχιτέκτονας της ομάδας των Τορόντο Ράπτορς που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2019, ενώ είχε αναδειχθεί και Διοικητικός της Χρονιάς τη σεζόν 2012-13 με τους Ντένβερ Νάγκετς.
BREAKING: The Dallas Mavericks are hiring Masai Ujiri as the franchise's new Team President and Alternate Governor, sources tell me and @BannedMacMahon. Ujiri ran the Toronto Raptors from 2013 to 2025, serving as the architect of the 2019 NBA championship team. pic.twitter.com/ZsRwzwWHDt— Shams Charania (@ShamsCharania) May 4, 2026