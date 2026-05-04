Ραζνάτοβιτς για NBA Europe: «Τα ποσά που ακούγονται μοιάζουν με επιστημονική φαντασία»

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο NBA Europe και σε όσα ακούγονται για τη νέα διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Front Office Sports»:

Για το NBA Europe: «Πιστεύω ότι η καλύτερη λύση θα ήταν η νέα λίγκα, το NBA Europe, να είναι πλήρως ξεχωριστή από την Euroleague. Αυτό θα ήταν θετικό για όλους, ειδικά για τη νέα διοργάνωση. Η συνεργασία είναι απαραίτητη και τα τελευταία σημάδια δείχνουν ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν από έξι μήνες δεν υπήρχε σχεδόν καμία επαφή, τώρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη.

Η Euroleague είναι αυτή τη στιγμή η πιο ενδιαφέρουσα διοργάνωση στον κόσμο. Κάθε παιχνίδι είναι μάχη, οι διαφορές είναι μικρές. Όμως της λείπει η οργανωτική και οικονομική σταθερότητα. Μια συμφωνία με το NBA θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι πραγματικά ξεχωριστό».

Για την πιθανότητα συμμετοχής της Ρεάλ: «Πιστεύω ότι ούτε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να δώσει σαφή απάντηση αυτή τη στιγμή. Η ιδέα είναι ελκυστική, αλλά δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο πώς θα λειτουργήσει. Μετά το τέλος της σεζόν της EuroLeague θα υπάρξουν έντονες συζητήσεις και σε δύο-τρεις μήνες θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα».

Για τα τεράστια ποσά που ακούγονται: «Τα ποσά των 500 εκατομμυρίων έως ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων μοιάζουν με επιστημονική φαντασία για την Ευρώπη. Οι σύλλογοι λειτουργούν σε τελείως διαφορετικό επίπεδο.

Το NBA είναι το NBA. Υπάρχει μόνο μία λίγκα αυτού του επιπέδου. Οι καλύτεροι Ευρωπαίοι παίκτες που έχουν την ευκαιρία για ένα πραγματικό συμβόλαιο, θα πάνε εκεί».