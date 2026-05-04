Μπράουν παρά τον αποκλεισμό: «Η αγαπημένη σεζόν της καριέρας μου»

Οι Μπόστον Σέλτικς μπορεί να αποκλείστηκαν από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, ωστόσο η φετινή είναι η αγαπημένη σεζόν του Τζέιλεν Μπράουν.

Οι Μπόστον Σέλτικς ήταν το φαβορί για την σειρά με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, όμως παρά το γεγονός πως προηγήθηκαν με 3-1, τελικά αποκλείστηκαν με 3-4.

Μιλώντας στο Twitch, ο Τζέιλεν Μπράουν ανέφερε πως παρά το πώς τελείωσε η σεζόν, είναι η αγαπημένη του. «Αυτό το γκρουπ ήταν ξεχωριστό. Είμαι περήφανος για το γκρουπ και τον τρόπο που παίξαμε. Ήθελα να εμπιστευτούμε λίγο περισσότερο αυτό το στιλ, αλλά ξέρω ότι τα πλέιοφς μας έκαναν να αλλάξουμε το ροτέισον και αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Αλλά είμαι περήφανος και ήταν η αγαπημένη σεζόν της καριέρας μου» είπε.