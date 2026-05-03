«Έγραψε» ιστορία ο Έτζκομπ στο Game 7 απέναντι στους Σέλτικς

Ο Βι Τζέι Έτζκομπ έγινε ο πρώτος rookie στην ιστορία του ΝΒΑ με περισσότερους από 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 τρίποντα σε Game 7, γράφοντας ιστορία!

Οι Σίξερς έκαναν το... ακατόρθωτο απέναντι στους Σέλτικς, καθώς επέστρεψαν από το 1-3 κατά τους και με τεράστια νίκη στο Game 7 (100-109) μέσα στην Βοστώνη, πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση των Playoffs του ΝΒΑ.

Ο νεαρός γκαρντ της Φιλαδέλφεια, Βι Τζέι Έτζκομπ, σκόραρε 23 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ πέτυχε και 5 τρίποντα (5/11τρ.), βοηθώντας την ομάδα του να πάρει την νίκη. Ταυτόχρονα, έγραψε και την δική του ιστορία στον «μαγικό κόσμο», αφού έγινε ο πρώτος rookie που σε έβδομο αγώνα Playoff, έχει περισσότερους από 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 τρίποντα.

Ο Έτζκομπ «έκλεισε» την σειρά με 15,9 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά αγώνα, με 30,6% στο τρίποντο.