«Έγραψε» ιστορία ο Έτζκομπ στο Game 7 απέναντι στους Σέλτικς

Οι Σίξερς έκαναν το... ακατόρθωτο απέναντι στους Σέλτικς, καθώς επέστρεψαν από το 1-3 κατά τους και με τεράστια νίκη στο Game 7 (100-109) μέσα στην Βοστώνη, πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση των Playoffs του ΝΒΑ.
Ο νεαρός γκαρντ της Φιλαδέλφεια, Βι Τζέι Έτζκομπ, σκόραρε 23 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ πέτυχε και 5 τρίποντα (5/11τρ.), βοηθώντας την ομάδα του να πάρει την νίκη. Ταυτόχρονα, έγραψε και την δική του ιστορία στον «μαγικό κόσμο», αφού έγινε ο πρώτος rookie που σε έβδομο αγώνα Playoff, έχει περισσότερους από 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 τρίποντα.
Ο Έτζκομπ «έκλεισε» την σειρά με 15,9 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά αγώνα, με 30,6% στο τρίποντο.
VJ Edgecombe is the first rookie in NBA history with— StatMuse (@statmuse) May 3, 2026
