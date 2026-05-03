Πρόβλημα στους Μάτζικ: Χωρίς τον Βάγκνερ στο Game 7 με τους Πίστονς

Οι Ορλάντο Μάτζικ δεν θα έχουν διαθέσιμο τον Φραντζ Βάγκνερ στο κρίσιμο Game 7 με τους Ντίτροιτ Πίστονς.

Η σειρά των Ορλάντο Μάτζικ με τους Ντιτρόιτ Πίστονς έχει οδηγηθεί σε έβδομο παιχνίδι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σήμερα (3/5) στις 22:30.

Οι Μάτζικ δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τον Φραντζ Βάγκνερ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην δεξιά του γάμπα. Αυτό θα είναι το τρίτο συνεχόμενο ματς που θα χάσει, μετά τον τραυματισμό του στην τρίτη περίοδο του Game 4.

Ο Βάγκνερ ήταν αυτός που είχε αναλάβει στην άμυνα τον Κέιν Κάνινγκχαμ στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της σειράς, με τον αστέρα των Πίστονς να έχει 17 πόντου με 6/24 σουτ και έξι λάθη. Στα δύο ματς που έχασε ο Βάγκνερ, οι Μάτζικ ηττήθηκαν και ο Κάνινγκχαμ είχε κατά μέσο όρο 38,5 πόντους, εκτελώντας με 58% από το τρίποντο.

Από την πλευρά του, ο Βάγκνερ στην σειρά έχει κατά μέσο όρο 16,8 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ και 2,8 κλεψίματα.