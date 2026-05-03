To τεράστιο συμβόλαιο που θα κάνει τον Γιόκιτς τον πιο ακριβοπληρωμένο στο ΝΒΑ

Μπορεί οι Νάγκετς να έμειναν εκτός διεκδίκησης τίτλου από πολύ νωρίς, όμως ο Νίκολα Γιόκιτς φαίνεται πως δεν το… κουνάει από το Ντένβερ.

Οι Νάγκετς γνώρισαν τον αποκλεισμό στα NBA Playoffs χωρίς να περάσουν καν στα ημιτελικά της Δύσης (πέρασαν με μειονέκτημα έδρας οι Τίμπεργουλβς με 4-2 νίκες), όμως, όπως αναφέρεται από τις ΗΠΑ, στην επόμενη μέρα τους θα υπάρχει κατά πάσα πιθανότατα το μεγάλο τους αστέρι.

Ο ίδιος δηλώνει αφοσιωμένος στην ομάδα και θέλει να συνεχίσει, με τους Νάγκετς να του προσφέρουν ένα τεράστιο συμβόλαιο, το οποίο μάλιστα αναμένεται να τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο ΝΒΑ. Αυτή τη σεζόν ο Γιόκιτς εισπράττει 55 εκατομμύρια δολάρια, όντας στη 2η θέση μαζί με τον Τζόελ Εμπίιντ και πίσω από τον Στεφ Κάρι (59 εκατ.)

Ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος απέρριψε μια τριετή επέκταση 212 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Νάγκετς την περασμένη offseason, αναμένεται να υπογράψει επέκταση συμβολαίου αυτό το καλοκαίρι, ύψους 278 εκατ. δολαρίων για τέσσερα χρόνια. Κι εφόσον συμβεί αυτό τότε από τη νέα σεζόν αναμένεται να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΝΒΑ, καθώς για την επόμενη σεζόν ο Εμπίιντ θα λάβει περίπου 64 εκατ.