Ο Ντουράντ θα χάσει και το do or die των Ρόκετς με τους Λέικερς

Οι Χιούστον Ρόκετς υποδέχονται τους Λος Άντζελες Λέικερς στο Game 4 της σειράς των playoffs, χωρίς να έχουν ξανά στην διάθεσή τους τον Κέβιν Ντουράντ.

Οι Τεξανοί παίζουν την «επιβίωσή» τους στα φετινά playoff αφού οι Λέικερς προηγούνται με 3-0 στη σειρά, όμως για ακόμη ένα ματς θα αναγκαστούν να αγωνιστούν χωρίς τον ηγέτη τους.

Ο Ντουράντ έχασε το Game 1 λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, αγωνίστηκε κανονικά στην δεύτερη αναμέτρηση, ωστόσο υπέστη διάστρεμμα και αναγκάστηκε να χάσει το Game 3.

O πολύπειρος φόργουορντ, δοκίμασε να προπονηθεί ενόψει του κρίσιμου τέταρτου αγώνα, όμως οι ενοχλήσεις δεν υποχώρησαν και τέθηκε οριστικά νοκ άουτ από το do or die ματς των Ρόκετς.