Ντίμσα: «Είναι απίστευτο συναίσθημα να παίζεις εδώ»

Το μήνυμα του για τον πρώτο τελικό, τη ρεβάνς της Ισπανίας αλλά και την ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έστειλε ο Τόμας Ντίμσα.

Αναλυτικά όσα είπε ο παίκτης του ΠΑΟΚ

«Η πρώτη σκέψη είναι ότι κερδίσαμε. Μετά, θα πρέπει να δούμε το video γιατί σκοράραν 73 πόντους. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε στην άμυνα. Θα πάμε στην Ισπανία και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το παιχνίδι».

Για το πως είναι να παίζεις σε έναν τελικό:

«Πρώτα από όλα είναι απίστευτο συναίσθημα να παίζεις εδώ. Αυτή είναι καλύτερη ατμόσφαιρα που έχω ζήσει. Όσο για τον τελικό, ήταν το πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα, οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό».

Για το μήνυμα που θα θέλει να στείλει στους φίλους του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψουν στην Ισπανία:

«Ξέρω ότι πολύ από αυτούς θα έρθουν μαζί μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κάνουμε περήφανους».

Για το αν η ομάδα είναι σε καλό μομέντουμ κι αν αυτό θα βοηθήσει στον δεύτερο τελικό:

«Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή περίοδο. Τους τελευταίους δύο μήνες παίζουμε συνεχώς παιχνίδια που μοιάζουν με τελικούς. Όπως είπα, έχουμε πρώτα ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε».

Για το αν το +6 είναι αρκετό ενόψει του δεύτερου τελικού:

«Είναι σίγουρα καλύτερο από το να χάσεις. Το ότι κερδίσαμε είναι πολύ σημαντικό, το ίδιο κάναμε και κόντρα στη Μούρθια, οπότε θα πρέπει απλά να πάμε στην Ισπανία και να πάρουμε τη νίκη».