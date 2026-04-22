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Πανδαιμόνιο στο Παλατάκι: Ο Ταϊρί κάνει poster τον Κράμπελι με τρομερό κάρφωμα για το "γκολ-φάουλ"! (vid)

Μπάσκετ
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Τρομερό κάρφωμα από τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ που ξεσήκωσε το Παλατάκι.
Πανδαιμόνιο στο Παλατάκι: Ο Ταϊρί κάνει poster τον Κράμπελι με τρομερό κάρφωμα για το "γκολ-φάουλ"! (vid)