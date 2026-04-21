Στο Nick Galis Hall για το Άρης - Πανιώνιος Σιάο και Antetokounbros!

Ρίτσαρντ Σιάο, Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο θα δώσουν το παρών στην αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της GBL.

O Άρης υποδέχεται τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της GBL, το Σάββατο 25/4, και το παρών στο Nick Galis Hall θα δώσουν ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, όπως και οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Σαφώς και μεγάλο ρόλο της επίσκεψης των Antetokounbros έπαιξε το γεγονός ότι ο αδερφός τους, Κώστας, αγωνίζεται στον Άρη, ενώ είναι γνωστές οι σχέσεις του Γιάννη με τον Μαλαισιανό ιδιοκτήτη των κιτρινόμαυρων.

Έτσι, το Αλεξάνδρειο αναμένεται να είναι κατάμεστο για αυτή τη μεγάλη επίσκεψη του μεγάλου αστέρα των Μιλγουόκι Μπακς, που θα προσδώσει ιδιαίτερη λάμψη στο παιχνίδι.