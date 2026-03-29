Άνετο πέρασμα των Πίστονς από τη Μινεσότα

Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας άλωσαν την έδρα των Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 109-87.

Οι Πίστονς έδειξαν τις διαθέσεις τους από την αρχή της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκαν με 24-33 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα πέντε πόντων (44-49).

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι, πάτησαν... γκάζι και «καθάρισαν» με άνεση την υπόθεση νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 54-20, μετρώντας οκτώ σερί νίκες το τελευταίο διάστημα.

Ο Τομπάιας Χάρις με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ντόντε Ντιβιτσέντζο να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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