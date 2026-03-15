Video: Νταηλίκια κι από τον Μπαρτζώκα στο φινάλε, φώναζε στον κόσμο «ελάτε κάτω, θα τα πούμε έξω»!

Η ατιμωρησία έχει προκαλέσει ασυδοσία και υπό την πλήρη ανοχή κράτους και αθλητικής δικαιοσύνης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ξανά σε παράκρουση στο φινάλε απειλώντας τον κόσμο του Πανιωνίου να κατέβουν κάτω ή και να τα πουν έξω! Αποκλειστικό βίντεο του SDNA.

Πρωταγωνιστής σε ακόμα ένα απαράδεκτο γεγονός έγινε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, που μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στον Πανιώνιο είχε θερμό επεισόδιο με την εξέδρα, με τον Μπαρτζώκα να φωνάζει προς τους φίλαθλους: «Ελάτε κάτω, θα τα πούμε έξω»!

Στο αποκλειστικό βίντεο του SDNA φαίνονται καθαρά οι απειλές του προπονητή του Ολυμπιακού προς τον κόσμο του Πανιωνίου, λίγες μέρες μετά την επίθεση σε φίλαθλο στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στο Ντουμπάι, όταν είχε ορμήξει στην εξέδρα.

Κι όλα αφού στην αναμέτρηση είχε προηγηθεί η επίθεση του Εβάν Φουρνιέ σε φίλους του Πανιωνίου που κάθονταν στις court seats του γηπέδου της Γλυφάδας.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο του SDNA:

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