Το ξανάκανε ο Φουρνιέ: Όρμησε σε φίλαθλο του Πανιωνίου στα court seats! (vid)

Με ευθύνη της Πολιτείας και του αθλητικού δικαστή που άφησαν ατιμώρητη την αλητεία του Φουρνιέ, ο Γάλλος το έκανε ξανά και όρμησε σε φίλαθλο του Πανιωνίου στα court seats.

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ και της Πολιτείας συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του περυσινού πρωταθλήματος άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και έναν αθλητή που αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή του έδωσαν το δικαίωμα να συμπεριφέρεται σαν κοινός χούλιγκαν.

Ο Φουρνιέ ενώ ευστόχησε σε τρίποντο και έκανε το σκορ 21-28 υπέρ του Ολυμπιακού χωρίς κανένα λόγο επιτέθηκε σε ένα φίλαθλο του Πανιωνίου που καθόταν στα court seats με διάθεση όχι για να λύσουν τις διαφορές τους… φιλικά.

Ο Φουρνιέ με ύφος νταή συγκρατήθηκε από τον Ουόκαπ που τον έπιασε με όλη του τη δύναμη για να μην υπάρξουν πολύ χειρότερα. Ο Φουρνιέ πήγε στον πάγκο κι εκεί άνοιξε νέο κύκλο διαλόγου ζητώντας από φίλους του Πανιωνίου που κάθονταν πάνω από αυτό το σημείο να τα… πουν έξω!

Το γήπεδο εξερράγη και για άλλη μια φορά ο αθλητής του Ολυμπιακού επιδεικνύει συμπεριφορά που παραπέμπει σε υποκίνηση βίας. Τελικώς αποβλήθηκε.

Θα έχει ενδιαφέρον ωστόσο τι θα γράψουν στο ΦΑ οι διαιτητές καθώς πέρυσι ο διαιτητής Παπαπέτρου με αριστοτεχνικές κινήσεις μετά τα όσα έκανε ο Φουρνιέ, τον έβγαλε λάδι ώστε να μην τιμωρηθεί.

Δείτε το video με την... επίθεση του Φουρνιέ: