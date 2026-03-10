Ιβάνοβιτς: «Η Παρτιζάν είναι μια σκληρή ομάδα τώρα»

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μίλησε για τις δυσκολίες που θα κληθεί να ξεπεράσει η ομάδα του προκειμένου να κερδίσει την Παρτιζάν.

Η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (11/3, 21:45) την Παρτιζάν για την 31η αγωνιστική της Euroleague χωρίς τους Αλεσάντρο Παγιόλα και Ντάνιελ Χάκετ και ο προπονητής της ιταλικής ομάδας αναφέρθηκε στο παιχνίδι:

«Η Παρτιζάν είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα από αυτήν που αντιμετωπίσαμε στον πρώτο γύρο. Είναι μια σκληρή και δύσκολη ομάδα τώρα, επειδή οι καλοί παίκτες που είχε από την αρχή της σεζόν παίζουν πολύ καλά ως ομάδα.

Θα πρέπει να βρούμε τις σωστές λύσεις στην επίθεση επειδή η άμυνά τους είναι πολύ δυνατή, έχουν παίκτες με σημαντική σωματική διάπλαση, και αυτό θα μπορούσε να είναι πρόβλημα για εμάς. Θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε το παιχνίδι μας απέναντι σε μια τέτοια ομάδα».