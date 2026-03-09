«Σύσσωμος» ο Ηρακλής στο Ιβανώφειο - Το μπασκετικό τμήμα θα βραβεύσει το ποδόσφαιρο

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε πως την προσεχή Τετάρτη (11/3 19:45) πριν τον αγώνα με την Αλεξέλα, θα βραβεύσει την πρωταθλήτρια ομάδα του ποδοσφαίρου.

Σε... πελάγη ευτυχίας άπαντες στον «Γηραιό», καθώς λίγες μέρες μετά την άνοδο της ποδοσφαιρικής ομάδας, το μπασκετικό τμήμα κέρδισε με επική ανατροπή τον Παναθηναϊκό.

Την Τετάρτη (11/3) οι Κυανόλευκοι δίνουν τον κομβικό αγώνα των πλέι οφ της ENBL με την Αλεξέλα, ενώ πριν το τζάμπολ η ΚΑΕ θα βραβεύσει τους πρωταθλητές της Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την Τετάρτη (11/03, 19:45) το Ιβανώφειο πρέπει να… βράζει!

Πριν την έναρξη του νοκ άουτ αγώνα με την TalTech/ALEXELA για τα playoffs της ENBL, η ΚΑΕ Ηρακλής θα βραβεύσει την ποδοσφαιρική ομάδα για την επιστροφή της στη Super League.

Μια ιστορική στιγμή για τον Σύλλογο και μια κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη για την ομάδα μπάσκετ.

Γεμίζουμε το Ιβανώφειο για να σπρώξουμε την ομάδα στη νίκη! Παίζουμε όλοι μαζί για την πρόκριση στα προημιτελικά!

Η φωνή σας είναι η δύναμή μας!»