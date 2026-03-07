«Ντροπή για τους παίκτες του ΠΑΟ να τους περνάνε παίκτες με κοιλιές - Με 8 εναντίον 5 το πρώτο ημίχρονο»

H Magic Euroleague ανέλυσε το... τρίτο ημίχρονο του ΣΕΦ, την αγωνιστική εικόνα των «πρασίνων» και την αισχρή διαιτητική αντιμετωπίση στο «τριφύλλι» στο πρώτο μέρος.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να παρουσιάζεται συσπειρωμένος με τις απουσίες, παίρνοντας ρεβάνς από τους «πράσινους» για το χαμένο τελικό Κυπέλλου.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν ήταν εκτός του πνεύματος του παιχνιδιού στο πρώτο μέρος, βλέποντας τον... ανέτοιμο σωματικά Κόρι Τζόσεφ να δίνει επιθετικές λύσεις στους «ερυθρόλευκους».

Παράλληλα δεν έμεινε ασχολιάστη η αισχρή διαιτητική αντιμετώπιση κατά των «πρασίνων», κυρίως στο πρώτο μέρος, κάνοντας έξαλλους τους παίκτες και τον πάγκο.

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