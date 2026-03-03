Συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια στο Περιστέρι Betsson ο Ασημένιος (pic)

Το Περιστέρι Betsson ανακοίνωσε πως ο Θανάσης Ασημένιος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σημαντική κίνηση για το Περιστέρι Betsson με βλέμμα στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος ανακοίνωσε πως ο Θανάσης Ασημένιος, ο οποίος πριν την έναρξη της νέας σεζόν είχε μιλήσει στο SDNA, υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει ότι ο αθλητής της ομάδας Αθανάσιος Ασημένιος (18χρ., 2.00) υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.



Ο νεαρός φόργουορντ που ακολουθεί το πρόγραμμα της ακαδημίας του Συλλόγου έχει βάλει τις βάσεις για να ανταποκριθεί στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL».