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Συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια στο Περιστέρι Betsson ο Ασημένιος (pic)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Το Περιστέρι Betsson ανακοίνωσε πως ο Θανάσης Ασημένιος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σημαντική κίνηση για το Περιστέρι Betsson με βλέμμα στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος ανακοίνωσε πως ο Θανάσης Ασημένιος, ο οποίος πριν την έναρξη της νέας σεζόν είχε μιλήσει στο SDNA, υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει ότι ο αθλητής της ομάδας Αθανάσιος Ασημένιος (18χρ., 2.00) υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Ο νεαρός φόργουορντ που ακολουθεί το πρόγραμμα της ακαδημίας του Συλλόγου έχει βάλει τις βάσεις για να ανταποκριθεί στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL».

Συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια στο Περιστέρι Betsson ο Ασημένιος (pic)