Θωμάκος και Ασημένιος δηλώνουν έτοιμοι στο SDNA για τη νέα σεζόν

Οι Αλέξανδρος Θωμάκος (κάτω στην κεντρική φωτογραφία) και Θανάσης Ασημένιος μίλησαν στο SDNA και δήλωσαν έτοιμοι για τη νέα σεζόν με το Περιστέρι.

Η νέα αγωνιστική περίοδος είναι... προ των πυλών και το Περιστέρι έχει στο ρόστερ του δύο παίκτες που αποτελούν το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Τον Αλέξανδρο Θωμάκο και τον Θανάση Ασημένιο.

Οι δύο νεαροί μίλησαν στο SDNA και δήλωσαν έτοιμοι για τη νέα σεζόν, υπογραμμίζοντας πως θέλουν να μάθουν πράγματα από τους πιο έμπειρους παίκτες στο ρόστερ και από μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Βασίλης Ξανθόπουλος και ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, και να κερδίσουν χρόνο στο rotation του κόουτς.

Ακόμη, αναφέρθηκαν στην παρουσία τους στην Εθνική και τόνισαν πόσο ξεχωριστή εμπειρία είναι το να αγωνίζεσαι με το εθνόσημο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν:

Θανάσης Ασημένιος

Για την πρώτη του σεζόν με το Περιστέρι: «Είναι μεγάλη τιμή. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Μόνο δουλειά από εδώ και πέρα, το κεφάλι κάτω».

Για το πόσο σημαντικό είναι ότι θα έχει δίπλα του ανθρώπους όπως ο Ξανθόπουλος και ο Γιάνκοβιτς: «Φέτος ήρθα, τον Ξανθόπουλο δεν τον πρόλαβα σαν παίκτη. Βεβαίως, ο Γιάνκοβιτς με την εμπειρία του με βοηθάει πολύ στην προπόνηση, μου μιλάει. Και ο Ξανθόπουλος με την εμπειρία του μας μαθαίνει πολλά».

Για τους στόχους τους για τη νέα σεζόν: «Να καταφέρουμε τους στόχους μας σαν ομάδα και να βελτιωθώ πολύ ως παίκτης».

Για την εμπειρία του με την Εθνική: «Είναι κάτι ξεχωριστό. Τιμή μεγάλη το να μπορείς να φορέσεις το εθνόσημο, να είσαι διεθνής».

Αλέξανδρος Θωμάκος

Για τη νέα σεζόν: «Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σε αυτή την ιστορική ομάδα. Είμαι ευγνώμων, χαρούμενος και έτοιμος για όλα».

Για το ότι θα έχει για προπονητή τον Ξανθόπουλο και ότι θα συνεργαστεί με παίκτες όπως ο Γιάνκοβιτς: «Είναι δύο πολύ έμπειροι παίκτες, τους εμπιστευόμαστε, μας πιστεύουν πολύ. Σε οποιαδήποτε απορία είναι τα κατάλληλα άτομα να ρωτήσω».

Για την παρουσία του στην Εθνική Εφήβων: «Ήταν μία μεγάλη τιμή το να εκπροσωπώ την πατρίδα μου σε αυτή τη διοργάνωση, στο Eurobasket Δεν τα πήγαμε όπως θέλαμε, αλλά δεν πειράζει, ήταν πολύ καλή εμπειρία και έχουμε και του χρόνου».

Για τους στόχους του για τη νέα σεζόν: «Το να γίνω μέλος της ομάδας του ανδρικού βασικό, στη δωδεκάδα. Είναι ένας στόχος. Και να κατακτήσω το πανελλήνιο U18».