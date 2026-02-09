Ανεβασμένη η Μακάμπι κέρδισε εύκολα την Ραανανά

Η Μακάμπι Τελ - Αβίβ επιβεβαίωσε την φόρμα της το τελευταίο διάστημα, κέρδισε εύκολα την Μακάμπι Ραανανά με 106-89 και συνεχίζει στην κορυφή του Ισραηλινού πρωταθλήματος.

Σε φόρμα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Μακάμπι Τελ - Αβίβ, η οποία μετά το 2/2 την περασμένη διαβολοβδομάδα στην Euroleague, κέρδισε εύκολα την Μακάμπι Ραανανά με 106-89

Η ομάδα του Οντέτ Κάτας με τη νίκη βελτίωσε το ρεκόρ της στο 15-1 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του Ισραηλινού πρωταθλήματος, με την Ραανανά να πέφτει στο 3-12.

Για τους νικητές ο Λαβί ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, με τον Σόρκιν να προσθέτει 18 πόντους. Πολύ καλή παρουσία και από τον Χοάρντ με 13 πόντους, πληθωρικός ο Ντάουτιν με 11 πόντους και 7 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο πρώην παίκτης του Περιστερίου Τζο Ράγκλαντ σημείωσε double-double με 24 πόντους και 11 ασίστ, με τον Σούσμαν να προσθέτει 22 πόντους.

Πλέον η ομάδα του λαού στρέφει την προσοχή της στο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν για την 28η αγωνιστική της Euroleague (12/2, 21:05).