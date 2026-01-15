«Magic Euroleague» αμέσως μετά το Μπάγερν-Παναθηναϊκός!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται σήμερα το βράδυ στη Web Tv του SDNA.

Η 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας ξεκίνησε χθες με τον Ολυμπιακό να κάνει περίπατο στο Βελιγράδι με αντίπαλο την Παρτίζαν.

Σήμερα δίνεται η συνέχεια με τον Παναθηναϊκό να έχει δύσκολο ματς στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν. Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στη νίκη επί της Βίρτους και σε αυτή τη προσπάθεια θα έχουν τη συμπαράσταση πολλών φίλων τους.

Αμέσως μετά το ματς του Μονάχου, θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» στη Web Tv του SDNA.

Αναλύσεις, αποκαλύψεις και παρασκήνιο θα συνθέσουν το μενού της εκπομπής την ίδια ώρα, που ο Τόλης Κοτζιάς από το Βερολίνο θα μεταφέρει όλα τα νέα από το ματς Μάτζικ-Γκρίζλις καθώς και από τη συνέντευξη Τύπου του κομισάριου του ΝΒΑ, Ανταμ Σίλβερ. Το NBA Europe είναι μπροστά μας και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.