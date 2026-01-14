Χαμένος σε άμυνα και επίθεση ο Άρης Betsson, παραδόθηκε άνευ όρων στη Χάποελ Ιερουσαλήμ (77-96), γνωρίζοντας τρίτη σερί βαριά ήττα στο Eurocup. Ψαλιδίζονται πλέον οι ελπίδες πρόκρισης για τους κιτρινόμαυρους, αποδοκιμασίες από τον κόσμο για τη νέα κακή εμφάνιση.

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Τσεντεβίτα (60-89) και την ήττα στην Ισπανία από τη Μανρέσα (113-99), τώρα ήρθε και η Χάποελ να κάνει ακόμα πιο εμφανή τα πολλά κενά των κιτρινόμαυρων. Ο Άρης έπεσε στο 6-8, παραμένοντας στην 7η θέση και πλέον απέχει δύο νίκες από την 6η Βενέτσια (8-6), με την 6η θέση να είναι και η τελευταία του ομίλου, που δίνει και το εισιτήριο για το Top-12. Αντίθετα, η Χάποελ συνεχίζει πρώτη στον όμιλο με ρεκόρ 12-2.

Ο Άρης έχασε τη μάχη των ριμπάουντ (27-40), έκανε 19 λάθη και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να ανταγωνιστεί τη Χάποελ. Πρώτος του σκόρερ ήταν ο Μπράις Τζόουνς με 17 πόντους και ακολούθησαν ο Αμίν Νουά με 13 πόντους και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 12, με τους δύο γκαρντ του Άρη να κάνουν από 4 λάθη. Για τη Χάποελ πρώτοι σκόρερ ήταν ο Καντίν Κάριγκτον και ο Τζάρεντ Χάρπερ με 17 πόντους έκαστος και ο Κάσιους Ουίνστον πέτυχε 14 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (15η) ο Άρης παίζει εκτός έδρας με τη Σλασκ Βρότσλαβ (20/1, 20:00), ενώ η Χάποελ υποδέχεται την Μπαχτσεσεχίρ. Ενδιάμεσα οι κιτρινόμαυροι έχουν αγωνιστική υποχρέωση για τα Play in του Κυπέλλου Ελλάδας, υποδεχόμενοι το Περιστέρι (17/1, 16:00).

Κυνηγούσε διψήφιες διαφορές από το ξεκίνημα ο Άρης

Φουριόζα μπήκε η Χάποελ στο ματς και με τους Χάρπερ και Ουάιλι έφυγε με 0-8 και με δύο τρίποντα του Ζούσμαν έκανε και το 5-16. Ο Άρης έψαχνε αντίδραση, όμως δεν μπορούσε να βρει ρυθμό από την άμυνά του. Άντζουσιτς και Τζόουνς έδωσαν μια ανάσα (11-20), αλλά η Χάποελ κυριαρχώντας και στα ριμπάουντ (3-10) ξεμάκρυνε με 14-27, με τον Χάρελ να διαμορφώνει το 16-27 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Μόμπλεϊ έστειλε τη διαφορά στο +15 (16-31), ο Άρης με σπασμωδικές ενέργειες έτρεξε ένα σερί 6-0 για το 22-31 και δύο σερί τρίποντα από Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ έφεραν τους κιτρινόμαυρους ακόμα πιο κοντά (30-35). Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε βάλει πίεση στη Χάποελ και ο Μήτρου-Λονγκ με ακόμα ένα τρίποντο μείωσε κι άλλο σε 35-39. Έχοντας περισσότερες και ποιοτικότερες επιλογές η Χάποελ δε δυσκολεύτηκε να ανεβάσει ξανά την απόσταση στο +9 στο τέλος του ημιχρόνου (37-46), διάστημα στο οποίο είχε πάρει 12 επιθετικά ριμπάουντ και ήταν συνολικά στο +9 από τον Άρη (14-23).

Προσπάθησε ως ένα σημείο και... παραδόθηκε

Ένα μικρό σερί 5-0 από Τζόουνς και Νουά έδωσε ζωντάνια (44-50), όμως ο Χάρπερ απάντησε άμεσα με τρίποντο και λέι απ, δίνοντας εκ νέου διψήφια διαφορά στην ομάδα του (44-55). Ο Άρης προσπαθούσε να επιστρέψει, ο Νουά έβαλε ένα τρίποντο, όμως κάθε φορά η ισραηλινή ομάδα έδειχνε την κλάση της, διατηρώντας απόσταση ασφαλείας (49-63). Ο Χάρπερ με τρίποντο έκανε το 52-68, οι κιτρινόμαυροι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και ο Ουίνστον έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 52-73.

Τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει στην εικόνα του αγώνα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κάνουν λάθη, η Χάποελ κυκλοφορούσε απροβλημάτιστα την μπάλα και ο Κάρινγκτον ανενόχλητος έγραψε με τρίποντο το 57-80. Ο Τζόουνς αποβλήθηκε με τεχνική ποινή και η διαφορά συνέχισε να μεγαλώνει (63-92) και οι φίλαθλοι του Άρη άρχισαν να αποχωρούν από το 35’ της αναμέτρησης, καθώς η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν παρουσίαζε τίποτα και στις δύο μεριές του παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 37-46, 52-73, 77-96

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.