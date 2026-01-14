Μετά την εντός έδρας ήττα από την Τσεντεβίτα (60-89) και την ήττα στην Ισπανία από τη Μανρέσα (113-99), τώρα ήρθε και η Χάποελ να κάνει ακόμα πιο εμφανή τα πολλά κενά των κιτρινόμαυρων. Ο Άρης έπεσε στο 6-8, παραμένοντας στην 7η θέση και πλέον απέχει δύο νίκες από την 6η Βενέτσια (8-6), με την 6η θέση να είναι και η τελευταία του ομίλου, που δίνει και το εισιτήριο για το Top-12. Αντίθετα, η Χάποελ συνεχίζει πρώτη στον όμιλο με ρεκόρ 12-2.
Ο Άρης έχασε τη μάχη των ριμπάουντ (27-40), έκανε 19 λάθη και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να ανταγωνιστεί τη Χάποελ. Πρώτος του σκόρερ ήταν ο Μπράις Τζόουνς με 17 πόντους και ακολούθησαν ο Αμίν Νουά με 13 πόντους και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 12, με τους δύο γκαρντ του Άρη να κάνουν από 4 λάθη. Για τη Χάποελ πρώτοι σκόρερ ήταν ο Καντίν Κάριγκτον και ο Τζάρεντ Χάρπερ με 17 πόντους έκαστος και ο Κάσιους Ουίνστον πέτυχε 14 πόντους.
Στην επόμενη αγωνιστική (15η) ο Άρης παίζει εκτός έδρας με τη Σλασκ Βρότσλαβ (20/1, 20:00), ενώ η Χάποελ υποδέχεται την Μπαχτσεσεχίρ. Ενδιάμεσα οι κιτρινόμαυροι έχουν αγωνιστική υποχρέωση για τα Play in του Κυπέλλου Ελλάδας, υποδεχόμενοι το Περιστέρι (17/1, 16:00).
Κυνηγούσε διψήφιες διαφορές από το ξεκίνημα ο Άρης
Φουριόζα μπήκε η Χάποελ στο ματς και με τους Χάρπερ και Ουάιλι έφυγε με 0-8 και με δύο τρίποντα του Ζούσμαν έκανε και το 5-16. Ο Άρης έψαχνε αντίδραση, όμως δεν μπορούσε να βρει ρυθμό από την άμυνά του. Άντζουσιτς και Τζόουνς έδωσαν μια ανάσα (11-20), αλλά η Χάποελ κυριαρχώντας και στα ριμπάουντ (3-10) ξεμάκρυνε με 14-27, με τον Χάρελ να διαμορφώνει το 16-27 του πρώτου δεκαλέπτου.
Ο Μόμπλεϊ έστειλε τη διαφορά στο +15 (16-31), ο Άρης με σπασμωδικές ενέργειες έτρεξε ένα σερί 6-0 για το 22-31 και δύο σερί τρίποντα από Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ έφεραν τους κιτρινόμαυρους ακόμα πιο κοντά (30-35). Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε βάλει πίεση στη Χάποελ και ο Μήτρου-Λονγκ με ακόμα ένα τρίποντο μείωσε κι άλλο σε 35-39. Έχοντας περισσότερες και ποιοτικότερες επιλογές η Χάποελ δε δυσκολεύτηκε να ανεβάσει ξανά την απόσταση στο +9 στο τέλος του ημιχρόνου (37-46), διάστημα στο οποίο είχε πάρει 12 επιθετικά ριμπάουντ και ήταν συνολικά στο +9 από τον Άρη (14-23).
Προσπάθησε ως ένα σημείο και... παραδόθηκε
Ένα μικρό σερί 5-0 από Τζόουνς και Νουά έδωσε ζωντάνια (44-50), όμως ο Χάρπερ απάντησε άμεσα με τρίποντο και λέι απ, δίνοντας εκ νέου διψήφια διαφορά στην ομάδα του (44-55). Ο Άρης προσπαθούσε να επιστρέψει, ο Νουά έβαλε ένα τρίποντο, όμως κάθε φορά η ισραηλινή ομάδα έδειχνε την κλάση της, διατηρώντας απόσταση ασφαλείας (49-63). Ο Χάρπερ με τρίποντο έκανε το 52-68, οι κιτρινόμαυροι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και ο Ουίνστον έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 52-73.
Τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει στην εικόνα του αγώνα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κάνουν λάθη, η Χάποελ κυκλοφορούσε απροβλημάτιστα την μπάλα και ο Κάρινγκτον ανενόχλητος έγραψε με τρίποντο το 57-80. Ο Τζόουνς αποβλήθηκε με τεχνική ποινή και η διαφορά συνέχισε να μεγαλώνει (63-92) και οι φίλαθλοι του Άρη άρχισαν να αποχωρούν από το 35’ της αναμέτρησης, καθώς η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν παρουσίαζε τίποτα και στις δύο μεριές του παρκέ.
Τα δεκάλεπτα: 16-27, 37-46, 52-73, 77-96