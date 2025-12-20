Τι πραγματικά έγινε στο ΟΑΚΑ το 2010 Vs τι φαντάστηκε ο Μπαρτζώκας ότι συνέβη

Η αναφορά του προπονητή του Ολυμπιακού που θυμήθηκε τις μέρες που ήταν προπονητής στο Μαρούσι κι έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τη διαφορά πως παρέθεσε τα γεγονότα όπως βόλεψαν αυτό που ήθελε να επικοινωνήσει.

Μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός-Βιλερμπάν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε ολόκληρη ανάλυση στο θέμα πίεσης/ψυχολογίας. Αναφορές στο αν αισθάνεται αμφισβήτηση, μίλησε για τα social media, αλλά εκεί που κέντρισε το ενδιαφέρον, ήταν η στιγμή που χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα μίλησε για το ματς της σεζόν 2009-10, όταν και ο ίδιος ως προπονητής του Αμαρουσίου, είχε νικήσει σε ένα ματς τους «πράσινους» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο οποίος είχε κατακτήσει την προηγούμενη σεζόν το πέμπτο ευρωπαϊκό του «τριφυλλιού».

«Προφανώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, νομίζω υπήρχαν όταν ο κόουτς Ομπράντοβιτς είχε πάρει 5,6 Ευρωλίγκες με τον Παναθηναϊκό. Εγώ τότε όταν ήμουν στο Μαρούσι και τους είχαμε κερδίσει, δεν φαντάζεστε τι γινόταν στο γήπεδο», είπε χαρακτηριστικά ο Μπαρτζώκας.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού, είτε λόγω των σχεδόν 16 χρόνων που πέρασαν από τότε, είτε επειδή έτσι τον βόλεψε σε αυτό που ήθελε να επικοινωνήσει, είπε τη μισή αλήθεια. Ίσως και λιγότερη.

Η πραγματικότητα είναι αυτή που θα σας παραθέσουμε, για να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια. Κυρίως για να μην υπάρχουν άστοχες συγκρίσεις και φανταστικά γεγονότα τα οποία δεν υπήρξαν εκείνες τις μέρες στον Παναθηναϊκό.

Τη σεζόν 2009-10, το Μαρούσι και ο Παναθηναϊκός ήταν στον ίδιο όμιλο (Group E) του Top-16 της Euroleague. Οι ομάδες που προκρίνονταν πέρναγαν στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Την 1η αγωνιστική οι «πράσινοι» ηττήθηκαν εντός έδρας από την Παρτίζαν. Την 2η φιλοξενήθηκαν απ’ το Μαρούσι, το οποίο χρησιμοποιούσε ως έδρα του το ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, επικράτησε μετά από συναρπαστικό αγώνα με 80-78. Στις εξέδρες βρίσκονταν κάτι περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν ήταν καν γηπεδούχος σε εκείνο το ματς, για αυτό και ο κόσμος ήταν πολύ λίγος στο γήπεδο.

Ο κόσμος τότε, δεν αποδοκίμασε τον Ομπράντοβιτς – όπως προφανώς υπονόησε ο προπονητής του Ολυμπιακού – ούτε την ομάδα του «τριφυλλιού». Δυσαρέσκεια προφανώς και υπήρξε για το αποτέλεσμα, αλλά μέχρι εκεί.

Το ματς ήταν στις 4 Φεβρουαρίου 2010. Το αποτέλεσμα αυτό απέκλεισε τον Παναθηναϊκό απ’ τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Δείτε video με στιγμιότυπα της αναμέτρησης εκείνης:

Την επόμενη μέρα μάλιστα, υπήρξε μία απ’ τις πιο δυνατές στιγμές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Εκατοντάδες «πράσινοι» υποστηρικτές, βρέθηκαν στο πάρκινγκ του ΟΑΚΑ. Εκεί βγήκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι παίκτες του. Γνώρισαν πρωτοφανή αποθέωση μετά από τέτοια ήττα και η στήριξη που βίωσαν δύσκολα συναντάται στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε παρόμοιο γεγονός.

Το σύνθημα «μαζί σου και στα δύσκολα Παναθηναϊκέ», δονούσε την ατμόσφαιρα. Ακόμη και οι παίκτες ξαφνιάστηκαν από την… επίθεση αγάπης, καθώς θεωρούσαν πως θα πρέπει να απολογηθούν στον κόσμο για το ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν χρειάστηκε. Το αντίθετο μάλιστα, δοξάστηκαν σα να είχαν κατακτήσει τίτλο.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι από εκείνες τις στιγμές

Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν, είναι το πότε συνέβησαν όλα αυτά που περιέγραψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας; Η αλήθεια είναι μία: Ποτέ. Ήταν ένα γεγονός που προφανώς μπέρδεψε ο κόουτς των «ερυθρόλευκων», ή το… διάνθισε με μια ταινία φαντασίας, προκειμένου να βολέψει τον τρόπο που ήθελε να επικοινωνήσει τη λογική του γύρω από τέτοια ζητήματα.

Ας το έκανε με ένα διαφορετικό παράδειγμα κι όχι αυτό που έμεινε στην ιστορία ως η πιο αγνή εκδήλωση λατρείας προς μια ομάδα που χάρισε τα πάντα στον κόσμο της κι αυτός δεν το αγνόησε στην δύσκολη στιγμή.

Για την ιστορία, ο τυπικός αποκλεισμός των «πράσινων» ήρθε μετά από δύο αγωνιστικές, όταν και ηττήθηκαν στην Αθήνα από την Μπαρτσελόνα. Το Μαρούσι ο Παναθηναϊκός το ξανασυνάντησε τελευταία αγωνιστική, όταν και δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον για την ομάδα του Ομπράντοβιτς τότε. Απ’ την άλλη το σύνολο του Μπαρτζώκα με νίκη ήλπιζε σε πρόκριση. Το «τριφύλλι» επικράτησε τότε με 82-79 και απέκλεισε την ομάδα του νυν κόουτς του Ολυμπιακού.