Θέλουν το καλοκαίρι του 2026 τον Αντετοκούνμπο οι Λέικερς!

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2026.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς μόνο σίγουρο δεν είναι. Ο Έλληνας αστέρας έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες, με τους Νιου Γιορκ Νικς να αποτελούν το φαβορί για την απόκτησή του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον «Greek Freak» και σύμφωνα με τον Γιόβαν Μπούχα αναμένεται να κάνουν την κίνησή τους το καλοκαίρι του 2026. Οι «Λιμνάνθρωποι» θέλουν να μαζέψουν πολλά picks πρώτου γύρου, ώστε να δοκιμάσουν την τύχη τους και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα τρομερό δίδυμο με τον Giannis και τον Λούκα Ντόντσιτς.