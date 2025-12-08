Η Ντουμπάι πέρασε και από την έδρα της Ιγκοκέα (88-74) και διεύρυνε το αήττητο σερί της στην Αδριατική Λίγκα (8/8).

Με... σπασμένα φρένα κινείται στο πρωτάθλημα της ABA League η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς. Το κλαμπ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέβηκε πλέον στο 8-0, αφήνοντας τους γηπεδούχους στο 4-3.

Πρωταγωνιστές των νικητών αυτή τη φορά ήταν οι Μφιόντου Καμπενγκέλε (20 πόντοι) και ΜακΚίνλεϊ Ράιτ (12 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

Πλέον η Ντουμπάι στρέφει το βλέμμα της στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μπάγερν Μονάχου για την 15η αγωνιστική της Euroleague (12/12, 18:00).

Τα Δεκάλεπτα: 15-26, 36-47, 55-66, 74-88.