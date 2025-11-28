Στέρεψαν οι δικαιολογίες, λείπει η διάθεση να λυθεί το πρόβλημα

Το ΣΕΦ που έχει περάσει στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, ακόμη μια φορά πλημμύρισε και πρέπει επιτέλους να εξηγηθεί το γιατί δεν κάνουν το παραμικρό για να μπει ένα τέλος στη φαρσοκωμωδία αυτή.

Έχει καταντήσει πικρό ανέκδοτο η ιστορία με το ΣΕΦ. Οι φίλαθλοι μεταξύ τους μόλις πέσει η πρώτη ψιχάλα, κάνουν χαβαλέ για το τι θα συμβεί με το Ειρήνης και Φιλίας. Μόνο που το θέμα είναι σοβαρό και όχι πλάκα, ειδικά όταν αφορά τους υπεύθυνους αυτής της κατάστασης η οποία δε διορθώνεται.

Μέχρι πρότινος υπήρχε η μόνιμη καραμέλα του «φταίει το κράτος». Παρουσιάζοντας την ΚΑΕ Ολυμπιακός ως την θιγμένη και μόνιμα ριγμένη. Μια ιστορία που με τον καιρό μετατράπηκε σε προπαγάνδα. Ώσπου ήρθε η απόλυτη αλλαγή δεδομένων, φανερώνοντας σε όλους μια διαφορετική κατάσταση από εκείνη που παρουσίαζαν συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Με φωτογραφίες που μοιράζονταν από το ΣΕΦ και «ανάθεμα» προς το κακό κράτος που δεν εκπληρώνει τα αιτήματα των «ερυθρόλευκων», πληρώνοντας δηλαδή μεγάλο μέρος της ανακατασκευής του κλειστού. Κάτι που δεν έγινε στο ΟΑΚΑ.

Από τον περασμένο Ιούλιο έχει ανακοινωθεί πως το ΣΕΦ για 49 χρόνια περνά στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Από τότε μέχρι σήμερα, δεν ήταν ένα καλό διάστημα για να υπάρξουν έστω κάποιες επιδιορθώσεις στην οροφή;

Στην προηγούμενη νεροποντή που και πάλι πλημμύρισε το κλειστό του Φαλήρου, η ομάδα του λιμανιού δικαιολογήθηκε για πολλοστή φορά, με κοινά ρεπορτάζ που ανέφεραν πως το ΣΕΦ τυπικά ακόμη δεν πέρασε στον Ολυμπιακό. Για να έρθει ο Γιάννης Βρούτσης να εκθέσει τη ρητορική και την επικοινωνιακή πολιτική της δικαιολογίας και της μόνιμης απαλλαγής από τις ευθύνες.

Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού είχε πει ορθά-κοφτά πως η ευθύνη για την επισκευή της οροφής ανήκει στον Ολυμπιακό, καθώς πέρα απ’ τα προνόμια της παραχώρησης του ΣΕΦ, έχει και συγκεκριμένες ευθύνες. Ξαφνικά… σιγή ασυρμάτου από την άλλη πλευρά.

Πέρασε ένας μήνας και κάτι, για να έρθει η τωρινή καταιγίδα στην Αττική και η νέα πλημμύρα στο ΣΕΦ. Καταστάσεις άλλων δεκαετιών, ντροπιαστικές για το μέγεθος του μπασκετικού Ολυμπιακού. Ιδιοκτήτη του ΣΕΦ πλέον.

Καιρός να αντιληφθούν πως δεν είναι πάλι στιγμή για επικοινωνιακές επιθέσεις, δικαιολογίες, βάζοντας τον εαυτό τους για πολλοστή φορά σε ρόλο… Βασιλάκη Καΐλα του ελληνικού μπάσκετ. Το μεγάλο κακό για τον Ολυμπιακό είναι πως αν τη σημασία που δίνει για να πείσει τον κόσμο πως δεν φταίει σε τίποτα και ποτέ, την έδινε στην ουσία των προβλημάτων και στη λύση αυτών, τώρα δεν θα υπήρχαν προβλήματα.

Ο καλλωπισμός του ΣΕΦ, τα lounge, η χωρητικότητα, είναι ασήμαντα αν δεν διορθωθούν ζητήματα όπως η οροφή. Τα υπόλοιπα είναι ζήτημα του Ολυμπιακού πότε και πώς θα τα διαχειριστεί. Όσο όμως δεν φτιάχνουν ούτε την οροφή, τότε εκτίθεται η ΚΑΕ και το κράτος το ίδιο που προχώρησε σε μια συμφωνία για το καλό της εγκατάστασης πρώτα και πάνω απ’ όλα.