Euroleague: Υποδέχεται τον Ομπράντοβιτς και την Παρτιζάν ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» την Παρτιζάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Η 13η αγωνιστική ξεκινάει την Τρίτη (25/11) με έξι αναμετρήσεις.

Ο Παναθηναϊκός AKTΟR θα φιλοξενήσει στο «Telekom Center Athens» την Παρτιζάν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέφει στο «σπίτι» του. Το τζάμπολ του ματς θα γίνει στις 21:15.

Νωρίτερα, η Ντουμπάι BC θα αναμετρηθεί με την Παρί (18:00), ενώ σχεδόν δύο ώρες μετά, στις 19:45, η Φενερμπαχτσέ θα υποδεχθεί την Βίρτους Μπολόνια. Ακόμη, η Ζαλγκίρις Κάουνας θα κοντραριστεί με την Μπασκόνια στις 20:00.

Την ίδια ώρα (20:00) η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης στην «Arena Botevgrad» και για... σβήσιμο στις 21:30 η Βαλένθια θα αναμετρηθεί με την Μπάγερν Μονάχου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18:00 Ντουμπάι BC - Παρί

19:45 Φενερμπαχτσέ - Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπασκόνια

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν

21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου