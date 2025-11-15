Podcast Κοτζιά: Δεν έπαιξε μπάσκετ, έχασε φυσιολογικά, πρέπει να πάρει… χθες πλέι-μέικερ!

Η ανάγκη για ενίσχυση του Ολυμπιακού έγινε ακόμη πιο αισθητή χθες το βράδυ στο Μιλάνο – Παίκτη βέβαια πρέπει να πάρει και ο Παναθηναϊκός παρά τα «όργια» Φαρίντ.

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός με την Ζαλγκίρις, μάλλον ήταν στο άλλο άκρο η απόδοσή του χθες απέναντι στην Αρμάνι. Με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα από τους Ιταλούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει πιο εύκολα από το 88-87.

Ο Τόλης Κοτζιάς καταγράφει στο podcast του τα πως και τα γιατί των Πειραιωτών. Και κυρίως τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση στα γκαρντ. Που στοχεύουν οι Πειραιώτες; Τι υπάρχει στην αγορά;

Ανάγκη για παίκτη έχει και ο Παναθηναϊκός, άλλωστε οι άνθρωποί του είναι ήδη στην αγορά για σέντερ. Τι υπάρχει στην αγορά από ψηλούς;