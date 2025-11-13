«Επιστρέφει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ο Μπερτομέου με νέο εγχείρημα»

Στο προσκήνιο του Ευρωπαϊκού μπάσκετ σχεδιάζει να επιστρέψει ο Τζόρντι Μπερτομέου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Meridian Sport» ο πρώην παράγοντας της Euroleague επί δυο δεκαετίες σκοπεύει να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αυτή την φορά με άλλον τρόπο.

Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ σχεδιάζει να επενδύσει απευθείας σε συλλόγους μέσα από ένα επιχειρηματικό μοντέλο που ονομάζεται «Multi-Club Ownership», δηλαδή κοινή ιδιοκτησία πολλών ομάδων κάτω από έναν οργανισμό.

Σε συνεργασία με την εταιρεία RideOut, ο Μπερτομέου σχεδιάζει να αγοράσει ή να συμμετάσχει σε ιστορικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους που σήμερα έχουν μικρή εμπορική αξία, προκειμένου να δημιουργήσει ένα δίκτυο τουλάχιστον τριών ομάδων, με συνολική αξία γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες θα συνεργάζονται στρατηγικά στην ανάπτυξη παικτών.

Κυρίως το ενδιαφέρον του Μπερτομέου εστιάζεται σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και, τα Βαλκάνια