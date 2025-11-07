Η Μπαρτσελόνα τίμησε τον Αμπρίνες και ο Γιούλ... έσκασε από τον πάγκο για τη φωτογραφία! (vid)

Όμορφη βραδιά στο Παλάου Μπλαουγκράνα πριν το τζάμπολ του "clasico" της Euroleague, με την Μπαρτσελόνα να τιμάει τον Άλεξ Αμπρίνες για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο Αμπρίνες, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι στην ηλικία των 32 ετών για προσωπικούς λόγους, γνώρισε την αποθέωση απόψε από το κοινό της Μπαρτσελόνα στη διάρκεια αυτής της λιτής αλλά σημαντικής εκδήλωσης.

Δίπλα του στάθηκαν οι άλλοτε συμπαίκτες του Ρίκι Ρούμπιο, Βίκτορ Κλαβέρ και Πάου Ρίμπας, όπως και ο νυν αρχηγός της ομάδας Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος του πέρασε το περιβραχιόνιο. Όταν ήρθε η ώρα της αναμνηστικής φωτογραφίας ο Σέρχιο Γιούλ έτρεξε από τον πάγκο της Ρεάλ για να συμμετέχει και αυτός σε αυτή την στιγμή, προκαλώντας κάποια χαμόγελα, αλλά και μια... μικρή δυσφορία στο κοινό.

Ο Αμπρίνες στις δέκα σεζόν που αγωνίστηκε με την φανέλα της Μπάρτσα κατέκτησε 15 τίτλους και μέτρησε 660 συμμετοχές.