Σεβασμός, εκτίμηση, αγάπη, οι σωστές προσλαμβάνουσες μιας αθλητικής σχέσης

Η ανανέωση συμβολαίου του Κώστα Σλούκα έγινε γρήγορα, εύκολα, χωρίς ανούσια σίριαλ και στήσιμο κάτω από γραφεία με κάμερες και δημοσιογράφους, γιατί η ομάδα ξέρει να εκτιμά τις αξίες και ο αθλητής αντιλαμβάνεται που είναι η… Ιθάκη του. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Παναθηναϊκός και Κώστας Σλούκας. Σαν ένας ανεκπλήρωτος «έρωτας» που έστω και καθυστερημένα τους έφερε κοντά. Δύο πλευρές με τις δικές τους αρχές, ηθικές αξίες και στοιχεία που τους κάνουν να αισθάνονται καλά. Δεν είναι απλά το μπάσκετ, αυτό αποτελεί απλά την κατάληξη της σχέσης. Η αθλητική ζωή, ο σεβασμός, η εκτίμηση, η «οικογένεια», αποτελούν τις αξίες που δεν διαπραγματεύεται κανείς.

Ο έμπειρος γκαρντ για ακόμη έναν χρόνο θα συνεχίσει στο «τριφύλλι». Δίχως να γίνει σίριαλ το ποσό του συμβολαίου. Χωρίς να μετρούν τα λεφτά όπως πριν 2,5 χρόνια κατηγορούσαν τον αθλητή όσοι δεν εκτίμησαν τίποτα σε αυτόν. Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό συνάντησε εκείνα που ήθελε ως άνθρωπος και μπασκετμπολίστας «μύθος» της Euroleague.

Εισέπραξε αγάπη που δεν είχε συναντήσει ποτέ. Πήρε σεβασμό ακόμη και ως αντίπαλος. Χωρίς να το ζητήσει ή να το επιβάλλει, του δόθηκε ο ρόλος που του αξίζει. Από τον οργανισμό, τη διοίκηση, τους συμπαίκτες του. Δίχως δεύτερη κουβέντα.

Είναι οι αξίες του Παναθηναϊκού που κάνουν την ομάδα να λειτουργεί με αυτή τη λογική. «Κούμπωσε» ο Σλούκας σαν το ιδανικό κομμάτι που έλειπε. Γι’ αυτό και η επέκταση συμβολαίου δεν έγινε ούτε σίριαλ, ούτε σόου. Αθόρυβα, οικογενειακά, σαν ένα κυριακάτικο τραπέζι στο σπίτι. Τόσο απλά και με τέτοιο μεγαλείο συγχρόνως.

Ούτε συναντήσεις σε γραφεία με δημοσιογράφους και κάμερες να περιμένουν από κάτω. Ούτε συζητήσεις που δεν ξέρει ο προπονητής, ούτε αρνήσεις του Αταμάν να μιλήσει τηλεφωνικά με τον αθλητή. Ούτε δηλώσεις κανενός για βάρος, ούτε κουβέντες για ηγέτες και χρονόμετρα.

Όταν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ο καθένας, γνωρίζει πως είναι το ιδανικό, τότε τα υπόλοιπα αποτελούν απλές λεπτομέρειες. Ο Κώστας Σλούκας πήρε τη δύσκολη απόφαση το καλοκαίρι του 2023. Απόφαση που άλλαξε την ιστορία και ταυτόχρονα αποτέλεσε την σπουδαιότερη της καριέρας του.

Αγωνίστηκε σε τεράστια κλαμπ όπως ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε. Για χρόνια. Πουθενά και για κανένα λόγο όμως, δεν συνάντησε αυτό που βρήκε στον Παναθηναϊκό. Αυτή την ιστορική αύρα που όρισε τις αξίες των «πράσινων». Από την διοικητική κορυφή, μέχρι την τελευταία θέση στον «περιστερώνα» του Telekom Center Athens.

Η συμφωνία ήταν αναπόφευκτη και εύκολη. Ταυτόχρονα και ενδεικτική μιας κατάστασης που «σφραγίζει» στη συνείδηση του ίδιου του Κώστα Σλούκα, το δίκαιο και το σωστό της απόφασης του 2023. Αν του ζητούσε κανείς να περιγράψει τον ιδανικό τρόπο με τον οποίο θα ήταν ικανοποιημένος απ’ τη μετακόμιση στον Παναθηναϊκό, η αισιόδοξη πρόβλεψή του θα ήταν αυτή που βιώνει.

Οι «πράσινοι» έχουν τις σωστές… προσλαμβάνουσες για να «χτίζουν» μια ιδανική αθλητική σχέση. Με σεβασμό, εκτίμηση, αγάπη. Ο Κώστας Σλούκας από παιδί έμαθε πως αυτά μετρούν περισσότερο από όρους και μηδενικά σε συμβόλαια. Τα ακολούθησε και δε λάθεψε.

Κέρδισε λοιπόν αυτό που κάθε αθλητής φοβάται πως δε θα έχει: Το σεβασμό και την ομαλή ολοκλήρωση μιας τεράστιας και λαμπρής πορείας. Όχι χατιρικά, αλλά πανάξια. Θα το είχε αν έμενε στον Ολυμπιακό; Θα το είχε αν επέλεξε τη Φενέρμπαχτσε; Η ιστορία έχει δείξει το αντίθετο.

Η μοίρα του μπάσκετ, ήθελε να επιβραβεύσει και να δώσει στον Κώστα Σλούκα αυτά που άξιζε. Τίτλους, χρήματα, διακρίσεις, είχε έτσι κι αλλιώς. Αυτό που του έλειπε είναι όσα προσφέρει ο Παναθηναϊκός που «έχτισε» τις αξίες του από τον Παύλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο. Συνεχίζοντας να τις πρεσβεύει στο ακέραιο.

