Συμφώνησε με Ρεάλ Μαδρίτης ο Άλεξ Λεν!

Οι Μαδριλένοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Ουκρανό σέντερ, που ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ευρώπη μετά από 12 χρόνια θητείας στο NBA.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε κυκλώσει το όνομα του Άλεξ Λεν, ως αντικαταστάτη του Μπρούνο Φερνάντο, με τον Μίκαελ Σκότο να κάνει λόγο για οριστική συμφωνία των δύο πλευρών.

Όπως αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, ο εκπρόσωπος του Άλεξ Λεν, Μίκαελ Λελχίτσκι ενημέρωσε για την συμφωνία του Ουκρανού σέντερ με τους Μαδριλένους για την υπογραφή πολυετούς συμβολαίου.

Έτσι, ο Λεν μετά την θητεία του σε Σανς, Χοκς, Κινγκς, Ράπτορς, Ουίζαρντς και Λέικερς, θα επιστρέψει στην Ευρώπη, για να ενισχύσει την front line της Ρεάλ Μαδρίτης.