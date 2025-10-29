Συμφώνησε με Ρεάλ Μαδρίτης ο Άλεξ Λεν!

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε κυκλώσει το όνομα του Άλεξ Λεν, ως αντικαταστάτη του Μπρούνο Φερνάντο, με τον Μίκαελ Σκότο να κάνει λόγο για οριστική συμφωνία των δύο πλευρών.
Όπως αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, ο εκπρόσωπος του Άλεξ Λεν, Μίκαελ Λελχίτσκι ενημέρωσε για την συμφωνία του Ουκρανού σέντερ με τους Μαδριλένους για την υπογραφή πολυετούς συμβολαίου.
Έτσι, ο Λεν μετά την θητεία του σε Σανς, Χοκς, Κινγκς, Ράπτορς, Ουίζαρντς και Λέικερς, θα επιστρέψει στην Ευρώπη, για να ενισχύσει την front line της Ρεάλ Μαδρίτης.
Alex Len has agreed to a multi-year deal with Real Madrid, Michael Lelchitski of @SIGSports told @hoopshype. Len, the fifth pick of the 2013 NBA Draft, has averaged 6.7 points and 5.3 rebounds during his 12-year career with the Suns, Hawks, Kings, Raptors, Wizards, and Lakers. pic.twitter.com/6ErVqPod7a— Michael Scotto (@MikeAScotto) October 28, 2025