Ηλιούπολη: «Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας από τη διαχειρίστρια και πέσανε», αποκάλυψε γειτόνισσα για τις 17χρονες

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως μετά την πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών από ταράτσα στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, λίγο πριν από το περιστατικό οι δύο 17χρονες ζήτησαν από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά της ταράτσας.

«Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το "μπαμ", πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα.

Η ίδια σημείωσε, επίσης, ότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα ακολουθούσε. «Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιον λόγο ήθελαν τα κλειδιά. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», είπε.

Πηγή: iefimerida.gr