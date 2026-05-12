Επεισόδια στο ΑΠΘ: Ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες, συνολικά 7 στο νοσοκομείο

Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την απρόκλητη επίθεση σε φοιτητές σήμερα (12/5) το πρωί στο ΑΠΘ, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών να ενημερώνεται για την πορεία των ερευνών.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τη βίαιη επίθεση στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου προσήχθησαν 39 άτομα, τα οποία κατόπιν αφέθηκαν ελεύθερα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την κατάσταση των τραυματιών, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ συνολικά επτά τραυματίες. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες, 19 έως 27 ετών.

Οι πέντε εξ αυτών φέρουν κακώσεις άκρων (άνω, κάτω ή και τα δύο) και εκχυμώσεις. Ένας 27χρονος φέρει κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα, ενώ ένας 20χρονος φέρει κάταγμα κεφαλής κερκίδας, καθώς και κακώσεις κεφαλής και θώρακος. Πέραν του 20χρονου, οι τραυματίες δε χρήζουν νοσηλείας.

«Καταγγέλλουμε τη συμμορίτικη, καταδρομική επίθεση σε βάρος φοιτητών και φοιτητριών σήμερα το πρωί στο Πολυτεχνείο ΑΠΘ, που οδήγησε στον τραυματισμό φοιτητών και φοιτητριών, στην εισβολή των ΜΑΤ στο ΑΠΘ και σε προσαγωγές δεκάδων φοιτητών και φοιτητριών μέσα από χώρο ασύλου.

Προβοκατόρικα στοιχεία, με καλυμμένα πρόσωπα, φορώντας κράνη και φέροντας επικίνδυνο εξοπλισμό, που ήταν συγκεντρωμένα σε «πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό» μέσα στο ΑΠΘ, επιτέθηκαν σε μέλη των ΕΑΑΚ και ανένταχτους φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονταν για παρέμβαση στα τραπεζάκια των σχολών τους, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί. Πάνω στο μένος τους δεν δίστασαν να σπάσουν τα δάχτυλα φοιτήτριας, ενώ τουλάχιστον τρεις φοιτητές και φοιτήτριες βρίσκονται στο νοσοκομείο.

Η επίθεση αυτή και οι φορείς της, έχουν στόχο να χτυπηθεί το φοιτητικό κίνημα, οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι διαδικασίες τους. Γίνεται μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές και βρίσκεται σε σύμπλευση και συντονισμό με τα σχέδια της κυβέρνησης και των αντιδραστικών πρυτανειών να διαλύσουν τους φοιτητικούς συλλόγους. Δεν το πέτυχαν με τους αυταρχικούς νόμους, με την πανεπιστημιακή αστυνομία, με την άμεση καταστολή, θέλουν να το πετύχουν με την αξιοποίηση χαφιέδικων ομάδων, είτε άμεσα είτε έμμεσα συνδεδεμένων με την ασφάλεια. Άλλωστε το ποιος είναι ο στόχος φαίνεται από την άμεση εισβολή των ΜΑΤ στο ΑΠΘ και τις δεκάδες προσαγωγές φοιτητών και φοιτητριών, θυμάτων της επίθεσης, ή και άσχετων, που ακολούθησαν. Ο μακράν μεγαλύτερος αριθμός προσαγωγών συνδικαλιστών σε πανεπιστήμιο εδώ και μισό αιώνα και μάλιστα μόλις μια μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές.

Το ίδιο παιχνίδι παίζουν και τα διάφορα παπαγαλάκια, όπως το «Πρώτο Θέμα», που έσπευσε να βγάλει συκοφαντικό, ψευδές δημοσίευμα με αναφορά σε ανώνυμες «πηγές», περί «βεντέτας» φοιτητικών ομάδων, την ίδια ώρα που είναι προφανές ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες χτυπήθηκαν αναίτια από ομάδες άσχετες με τους φοιτητικούς συλλόγους.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για την κλιμάκωση της πρακτικής χαφιέδικων ομάδων, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το φοιτητικό κίνημα και τους φοιτητικούς συλλόγους. Έχει προηγηθεί επίθεση σε φοιτητές και φοιτήτριες και βάψιμο με σπρέι φοιτήτριας συνδικαλίστριας στη Φιλοσοφική ΑΠΘ, επιθέσεις σε άλλες πόλεις, διαρρήξεις στεκιών σχημάτων των ΕΑΑΚ, ενώ, εδώ και μέρες, τοιχοκολλάται αφίσα με χαφιέδικο, συκοφαντικό περιεχόμενο, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και στην Κρήτη, σε μια οργανωμένη προσπάθεια να νομιμοποιηθεί η σημερινή ακραία επίθεση.

Σοβαρή όμως πολιτική ευθύνη έχουν και οι δυνάμεις, που δεν έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις αυτών των ομάδων, ούτε το οργανωμένο, προβοκατόρικο σχέδιο επίθεσης στο φοιτητικό κίνημα, αντίθετα επιχειρούν να τις νομιμοποιήσουν και τις συνδράμουν στην χαφιέδικη δράση τους. Αποκορύφωμα της πρακτικής τους είναι ότι μισή ώρα μετά την επίθεση έκαναν αναρτήσεις «πού είναι τα ΕΑΑΚ».

Το φοιτητικό κίνημα δεν τρομοκρατείται ούτε από την κυβέρνηση και την αστυνομία, ούτε από το μακρύ χέρι της ασφάλειας, τις προβοκατόρικες ομάδες. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων φοιτητών και φοιτητριών.

Οι αυριανές φοιτητικές εκλογές είναι σφυγμομέτρηση για τα σχέδια εμφανών και αφανών μηχανισμών και για την απομόνωση των προβοκατόρων, των συνεργατών τους και όσων τους καλύπτουν. Δίνουμε απάντηση με μαζική συμμετοχή και ψήφο στα ΕΑΑΚ, τη μόνη δύναμη που έμπρακτα υπερασπίζεται τους φοιτητικούς συλλόγους ενάντια στα σχέδια κράτους και παρακράτους».

«Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης.

Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτήν τη φορά δεν ήταν ο Αντιπρύτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι λοστοί, καπνογόνα, μολότοφ, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο.

Οι Πρυτανικές Αρχές ζήτησαν άμεσα την εφαρμογή του νόμου, διότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι ο στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει. Ας μη νομίζουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή επίθεση ότι τη βλέπουμε ως ένα ακόμη επεισόδιο δημοσιότητας. Η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά επιλογή. Η κοινωνία είναι απέναντι τους».

Πηγή: ethnos.gr