Στο μυαλό της Ρεάλ ο Αλεξ Λεν

Ο Μπρούνο Φερνάντο είναι να φύγει, ο Ουκρανός σέντερ είναι πιθανό να τον αντικαταστήσει στους Μαδριλένους.

Οι αλλαγές είναι πολλές τις τελευταίες μέρες στις ομάδες της Ευρωλίγκας, στο πλαίσιο αυτό και η Ρεάλ είναι έτοιμη για προσθαφαιρέσεις.

Ο Μπρούνο Φερνάντο είναι στη πόρτα της εξόδου (με την Παρτίζαν να τον έχει στο μυαλό της), ο Αλεξ Λεν μπορεί να τον αντικαταστήσει.

Ο Ουκρανός σέντερ με τη μεγάλη χρονικά θητεία στο ΝΒΑ «κόπηκε» πριν από μερικές μέρες από τους Νικς και είναι πιθανό να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Στη Ρεάλ μάλιστα έχει έναν μεγαλύτερο λόγο να πάει καθώς εκεί είναι ο Σέρτζιο Σκαριόλο, με τον οποίο συνεργάστηκαν στους Τορόντο Ράπτορς.