«ΟΚ» ο Φόρεστερ, πλήρης ο Άρης Betsson ενόψει ΑΕΚ

Ο Άρης Betsson συνεχίζει την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι των playoffs απέναντι στην ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ στη Sunel Arena το απόγευμα της Πέμπτης (14/5, 19:00) με στόχο να «σπάσει» την έδρα της και να πάρει το πάνω χέρι για την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Στην προσπάθεια αυτή ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του rotation, καθώς στη διάθεσή του από τη Δευτέρα (11/5) βρίσκεται και ο Τζέικ Φόρεστερ. Έτσι το απουσιολόγιο είναι λευκό για τον Κροάτη τεχνικό, που είδε τον Αμερικανό σέντερ να ξεπερνάει πλήρως τις ενοχλήσεις στη μέση και να έχει ενσωματωθεί κανονικά πλέον στις προπονήσεις.

Μοναδικό πρόβλημα είναι αυτό του 19χρονου γκαρντ Παναγιώτη Λέφα, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο ισχίο και παραμένει εκτός προπονήσεων αυτό το διάστημα.

Ο Άρης θα κάνει ακόμα μία προπόνηση, το πρωί της Τετάρτης κι έπειτα η αποστολή της ομάδας θα αναχωρήσει για την πρωτεύουσα.