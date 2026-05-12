Δημοσκόπηση Interview: Δυναμικό μπάσιμο Τσίπρα, πού προσπερνά το ΠΑΣΟΚ

Δυναμικό μπάσιμο φαίνεται πως κάνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει αυξήσει τις πολιτικές τοποθετήσεις και την κριτική του προς την κυβέρνηση, ενώ χθες, από τη Ρεματιά στο Χαλάνδρι, προανήγγειλε την επίσημη ανακοίνωσή του μέσα στον Ιούνιο.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political που έγινε στο διάστημα από 5 Μαΐου έως και 11 Μαΐου, το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργό περνά το ΠΑΣΟΚ τόσο στην εκτίμηση αποτελέσματος όσο στην ερώτηση «ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές».

Σε αυτή τη δεύτερη ερώτηση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη και με διαφορά με 26,8%. Δεύτερο έρχεται το «κόμμα Τσίπρα» με 13,7% κι ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, το «κόμμα Καρυστιανού» με 7,8%, το ΚΚΕ με 5,2%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 2,7%, οι Δημοκράτες με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,9%, η Νίκη με 0,8%, η Νέα Αριστερά με 0,6%, το «άλλο» με 2,7%. Αναποφάσιστο δηλώνει ένα ποσοστό 10,5%.

Σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, στην οποία δεν προσμετρώνται οι αναποφάσιστοι. Το 30,1% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα με 15,1%, το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το κόμμα Καρυστιανού με 8,7%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νίκη με 0,9%, η Νέα Αριστερά με 0,7% και «άλλο» με 3%.

Πόσοι «βλέπουν» δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

Εκεί που τα δεδομένα αλλάζουν είναι στην ερώτηση «αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο».

Το 49,1% απαντά το ΠΑΣΟΚ, έναντι μόλις του 22,9% που θεωρεί ότι το κόμμα Τσίπρα θα τα καταφέρει. Το 11,3% επιλέγει το κόμμα Καρυστιανού και το 9,4% «άλλο».

Εμπιστοσύνη στον Μητσοτάκη με δεύτερο τον «κανέναν»

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», την πρωτιά καταλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 31%, ενώ στη δεύτερη θέση με μεγάλη απόσταση (16,9%) βρίσκεται η απάντηση «κανέναν».

Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%, η Μαρία Καρυστιανού με 5,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,7%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,7%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,6% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,5%, ενώ ΔΞ/ΔΑ απαντά το 1%.

Το πρόβλημα της ακρίβειας και το μήνυμα «μειώστε τους φόρους»

Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και οι πολίτες στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση να λάβει μέτρα ανακούφισης.

Το 26% ζητά μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, το 17,2% μείωση της φορολογίας εισοδήματος, το 17,1% ελέγχους στην αγορά, το 15% μείωση ή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, το 12,7% επιβολή πλαφόν σε συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες, το 6,1% ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, το 2,8% επιδόματα σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, το 1,6% επιδόματα γενικότερα, ενώ μόλις το 0,2% απαντά «τίποτα από αυτά, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι».

