Στα πράσινα και η σουτέρ Φρίντα Φόρμαν

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την κοινοτική Φρίντα Φόρμαν η οποία έκανε τρομερή πρώτη σεζόν στην Ευρώπη μετά το NCAA και με 22,5 πόντους ανά αγώνα αναδείχθηκε MVP στο ελβετικό πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» ανοίγονται για την ευρωπαϊκή διάκριση και παρότι δεν έχουν το μπάτζετ του Αθηναϊκού που αναμένεται να φτάσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, επιχειρούν με ψαγμένες κινήσεις να βρουν έγκαιρα στην αγορά παίκτριες πριν ανεβάσουν τις τιμές τους στα ύψη.

Κάτι τέτοιο συνέβη και με την περίπτωση της Δανέζας Φρίντα Φόρμαν που παίζει στις θέσεις 3-2 και διακρίνεται για το σουτ και το σκοράρισμα της. Ο Παναθηναϊκός σε ανύποπτο χρόνο προχώρησε με τη Φόρμαν και η εξέλιξη της σεζόν έδειξε πως πιθανόν να χτύπησε… λαχείο.

Η Φόρμαν με την ομάδα της έκανε μεγάλη ανατροπή στους τελικούς, πήρε το πρωτάθλημα με μειονέκτημα έδρας και 3-0 και εκείνη να αναδεικνύεται η κορυφαία παίκτρια του πρωταθλήματος με 22,5 πόντους και 42% στο τρίποντο.

Είναι 25 ετών και αυτή ήταν μόλις η πρώτη σεζόν στην Ευρώπη μετά το κολεγιακό πρωτάθλημα στο οποίο αποφοίτησε από το Κολοράντο με 13,3 πόντους και 45% στο τρίποντο. Είναι βασική στην Εθνική Δανίας και έπαιξε φέτος δύο φορές απέναντι στην Ελλάδα.

«Γυάλισε» στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού όταν αντιμετώπισαν τη Νιόν στη φετινή σεζόν στο Eurocup. Σε εκείνα τα δύο ματς η Φόρμαν είχε 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ στην Αθήνα (113-100 η Νιόν) ενώ στην Ελβετία οι πράσινες επικράτησαν με την 25χρονη φόργουορντ να έχει 11 πόντους.

Η Φόρμαν θα είναι η 2η κοινοτική του Παναθηναϊκού, με τον σχεδιασμό να δείχνει πως το «τριφύλλι» έχει βάλει στόχο να γεμίσει το ρόστερ με ποιότητα αλλά και ευρωπαϊκά διαβατήρια που θα βοηθήσουν την ομάδα να κυνηγήσει με μεγαλύτερες πιθανότητες την διάκριση στην Εuroleague ή το Eurocup.