«Κόλπο» του Παναθηναϊκού με Αρίκα Κάρτερ: Τη φέρνει πίσω με κοινοτικό διαβατήριο! (vid)

Σπουδαία μεταγραφή από το τοπ επίπεδο της Εuroleague για τον Παναθηναϊκό που δίνει τα κλειδιά της περιφέρειας στην Αμερικανίδα Αρίκα Κάρτερ η οποία ήταν προ τριετίας στο «τριφύλλι».

Μόνο που τώρα ανοίγει δρόμο στις ξένες καθώς έρχεται με κοινοτικό διαβατήριο! Οι «πράσινες» έχουν ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό την επόμενη σεζόν και πέτυχαν το «κόλπο» με την απόκτηση της Αρίκα Κάρτερ.

Η Αμερικανίδα είναι γνώστη στην ομάδα, αφού πέρα από τον Παναθηναϊκό πριν από τρία χρόνια και ήταν μάλιστα αυτή που το δικό της απίθανο τετράποντο έδωσε στο «τριφύλλι» το Κύπελλο Ελλάδας.

Η Κάρτερ έπαιξε στον Παναθηναϊκό το 2022-23 με εντυπωσιακά στατιστικά: 15,6 πόντους μέσο όρο και 57% στο τρίποντο.

Τα επόμενα τρία χρόνια αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ισπανίας και την τελευταία διετία αναβαθμίστηκε παίζοντας βασική στην Ευρωλίγκα με την Αβενίδα και την Τζιρόνα φέτος που έφτασε στο Final 6. Η διαφορά είναι ότι τότε στον Παναθηναϊκό έπαιξε ως Αμερικανίδα.

Όμως στο ενδιάμεσο πήρε διαβατήριο από το Αζερμπαιτζαν κάτι που σημαίνει πως στην Ευρώπη θα μπορεί να μην πιάνει θέση ξένης, ενώ όλα δείχνουν πως ο αριθμός των κοινοτικών θα αυξηθεί και στις ελληνικές διοργανώσεις κατόπιν επιθυμίας του Αθηναϊκού.