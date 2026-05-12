MARCA: «Χάνει οριστικά το Final-4 o Tαβάρες, αμφίβολος και ο Άλεξ Λεν»!

Ολοένα και μεγαλώνουν αυξάνονται τα προβλήματα στην Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες μέρες πριν το Final-4 του Telekom Center (22-24/5). Σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA o Έντι Ταβάρες θα απουσιάσει οριστικά από το F4, με τον ψηλό της «Βασίλισσας» να θέλει ακόμα χρόνο για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι ιατρικά ο σέντερ της ισπανικής ομάδας θα έχει το ΟΚ από το επιτελείο της για να αγωνιστεί. Ωστόσο λόγω της σωματοδομής του και του χρονικού διαστήματος της απουσίας του δεν θα μπορέσει να προλάβει να παίξει στα ματς του Final-4.

Να σημειώσουμε ότι ο ψηλός των Μαδριλένων διαγνώστηκε με τραυματισμό στον έσω πλάγιο στο αριστερό γόνατο και το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του δεν έγινε ποτέ γνωστό από τον οργανισμό.

Παράλληλα αμφίβολη είναι η συμμετοχή και του Άλεξ Λεν, με τον Ουκρανό ψηλό να τραυματίζεται στην αναμέτρηση της Ρεάλ στον αγώνα της περασμένης Κυριακής για την Liga Endesa εναντίον της Μπρεογκάν.

Ως εκ τούτου ο Ουσμάν Γκαρούμπα είναι ο μοναδικός - σίγουρα - διαθέσιμος σέντερ για τον Σέρτζιο Σκαριόλο, ενώ ο Ιθαν Αλμάνσα αναμένεται να συμπεριληφθεί στην 12άδα, για να δώσει μια έξτρα λύση στην front-line γραμμή.