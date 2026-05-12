Ναν: «Προετοιμάζομαι σε όλη την καριέρα μου για τέτοια ματς, είμαι ενθουσιασμένος»

O Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια (13/5, 22:00) στάθηκε στον ξεκάθαρο στόχο του «τριφυλλιού» και τόνισε πως ανυπομονεί. Αποστολή στην Ισπανία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν είναι ο τελικός πριν τον τελικό: «Είναι ένας τελικός λίγα παιχνίδια πριν τους τελικούς. Είναι το Game 5, τι άλλο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε; Στα τελευταία δύο Final Four πήραμε την πρόκριση στο πέμπτο παιχνίδι και νιώθουμε έτοιμοι. Θα είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μία μάχη και είμαστε έτοιμοι. Είμαι αρκετά ενθουσιασμένος, ζω για αυτά τα παιχνίδια

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός: «Να κρατήσουμε την μπάλα, κυρίως να περιορίσουμε τα λάθη μας και να βρούμε καλάθια στο τρανζίσιον, αυτό θα είναι σημαντικό για το Game 5 για εμάς».

Για το αν η τακτική ή το πνευματικό κομμάτι θα κρίνουν τον νικητή και το πως είναι ο ίδιος: «Είμαι ενθουσιασμένος. Ο χαμένος πάει σπίτι του. Ζω για αυτά τα παιχνίδια. Προετοιμάζομαι όλη την καριέρα μου για τέτοια παιχνίδια. Θα είμαστε έτοιμοι, δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτό. Νομίζω ότι παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας. Το Game 3 στο ΟΑΚΑ ήταν λίγο πιο χαλαρό για εμένα. Σε εκτός έδρας παιχνίδια στα πλέι οφ τα πηγαίνουμε καλά».