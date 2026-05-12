Νέα σημαντική προσθήκη για την ΑΕΚ

Η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ ανακοίνωσε νέα σημαντική μεταγραφή καθώς απέκτησε τον Γκιγιέρμε Λινάρες, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τον επόμενο χρόνο.

Ο Λινάρες είναι 27 ετών αγωνίζεται ως δεξί ίντερ και έχει εμπειρίες από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μάλιστα, μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Ισπανία με τη φανέλα της Caserio Ciudad Real.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γκιγιέρμε Λινάρες. Ο 27χρονος (17/12/1998) Βραζιλιάνος, ύψους 1.90 μ., αγωνίζεται ως δεξί ίντερ και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Γκιγιέρμε Λινάρες είναι ένας παίκτης γεμάτος εμπειρίες από τα κορυφαία Πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως της Γερμανίας και της Ισπανίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την βραζιλιάνικη HC Tabuate. Tη διετία 2017-2019 αγωνίστηκε στην ισπανική CC Balonmano, ενώ ακολούθησε η μεταγραφή του στην Σερβία για λογαριασμό της RK Borac Banja Luka. Στο μέσο της χρονιάς μετακόμισε στην Tatran Presov, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο το 2020, το Πρωτάθλημα το 2021 και το νταμπλ το 2022, ενώ αγωνίστηκε στα σαλόνια του EHF European League.

Οι εκπληκτικές του εμφανίσεις τον οδήγησαν στη Γερμανία και την HBW Balingen-Weilstetten, με την οποία κατέκτησε τον τίτλο της 2. Bundesliga και την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία. Το καλοκαίρι του 2023 πήρε μεταγραφή για την Balonmano Burgos. Την επόμενη σεζόν (2024-25) φόρεσε τη φανέλα της Balonmano Torrelavega, με την οποία κατέκτησε την 3η θέση στην 1η κατηγορία της Ισπανίας. Την φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην Caserio Ciudad Real, επίσης ομάδα της Liga ASOBAL.

Γκιγιέρμε, καλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!