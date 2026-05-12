Canal+ και Ligue 1: Ανοιχτό παράθυρο συμφωνίας, αλλά χωρίς… λευκή επιταγή

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, αναλύει τις εξελίξεις στα γαλλικά τηλεοπτικά δικαιώματα

Το Canal+ αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο να εντάξει τη Ligue 1+ στα πακέτα της από τη σεζόν 2026/27, ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού ομίλου, Μαξίμ Σααντά, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί συμφωνία με εγγυημένα ποσά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προς τη LFP.

Σε συνέντευξή του στην αθλητική εφημερίδα «Équipe», ο επικεφαλής του Canal+ παραδέχθηκε ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με τη γαλλική λίγκα, παρά τις τεταμένες σχέσεις των δύο πλευρών τα τελευταία χρόνια, μετά την απώλεια των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Ligue 1 από το συνδρομητικό δίκτυο. Η Ligue 1+, η πλατφόρμα που δημιούργησε η LFP για τη μετάδοση του πρωταθλήματος, παραμένει εκτός των πακέτων του Canal+, καθώς δεν έχει υπάρξει εμπορική συμφωνία διανομής.

Ο Σααντά αποκάλυψε ότι κατά το λανσάρισμα της Ligue 1+, ο πρώην επικεφαλής της LFP Media, Νικολά ντε Ταβερνόστ, είχε ζητήσει την ένταξη της υπηρεσίας στο αθλητικό πακέτο του Canal+, που φτάνει σε περίπου 2 εκατ. συνδρομητές, με αντάλλαγμα ελάχιστη εγγυημένη καταβολή «πολύ πάνω από 100 εκατ. ευρώ». Η απάντηση του Canal+ ήταν αρνητική.

600 εκατ. ευρώ ανά χρόνο

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο ότι το Canal+ δεν απορρίπτει πλέον συνολικά τη συνεργασία, αλλά θέτει αυστηρούς οικονομικούς όρους. Και αυτό λέει πολλά για την κατάσταση του γαλλικού ποδοσφαίρου. Η Ligue 1+ μπορεί να αναφέρει 1,1 εκατ. συνδρομητές, όμως τα έσοδα που επιστρέφουν στις ομάδες περιορίζονται περίπου στα 120 εκατ. ευρώ ετησίως, όταν πριν από μία δεκαετία το Canal+ πλήρωνε σχεδόν 600 εκατ. ευρώ ανά χρόνο μόνο για τα δικαιώματα της Ligue 1.

Ο ίδιος ο Σααντά χαρακτήρισε τη Ligue 1+ ως «επιτυχημένη εκκίνηση και επιτυχημένο εκδοτικό προϊόν, αλλά οικονομική αποτυχία». Μια φράση που αποτυπώνει το βασικό πρόβλημα της νέας εποχής των ποδοσφαιρικών μεταδόσεων. Υπάρχει κοινό, υπάρχει ψηφιακή κατανάλωση, αλλά το μοντέλο εσόδων απέχει πολύ από τα παλιά τηλεοπτικά συμβόλαια που στήριζαν τις ομάδες.

Από τη νέα σεζόν, και μετά τη λήξη της συνεργασίας του Canal+ με το beIN Sports λόγω δικαστικής διαμάχης με τη LFP, και οι εννέα αγώνες κάθε αγωνιστικής της Ligue 1 θα μεταδίδονται αποκλειστικά από τη Ligue 1+. Παράλληλα, η μηνιαία συνδρομή της πλατφόρμας αναμένεται να αυξηθεί από τα 14,99 ευρώ κοντά στα 20 ευρώ, σε μια προσπάθεια βελτίωσης των εσόδων.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η LFP θα αναγκαστεί να ρίξει τις απαιτήσεις της για να εξασφαλίσει διανομή μέσω του Canal+, η οποία εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια διείσδυση στη γαλλική αγορά. Γιατί χωρίς ισχυρό διανομέα, το γαλλικό ποδόσφαιρο κινδυνεύει να παραμείνει εγκλωβισμένο σε ένα ψηφιακό μοντέλο με πολλούς συνδρομητές αλλά σαφώς λιγότερα χρήματα.

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