Συνεχίζει ο Πρέκας στην Εθνική γυναικών, αναλαμβάνει GM η Μάλτση

Με τον Πέτρο Πρέκα στον πάγκο της θα συνεχίσει η Εθνική ομάδα. Αναλαμβάνει General Manager η Εβίνα Μάλτση.

Η Ελληνική Ομοσπονδία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Έλληνα τεχνικό, που οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και στα προκριματικά του Eurobasket 2027, με στόχο τη συμμετοχή στην τελική φάση.

Νέα σελίδα στην καριέρα της Μάλτση, που θα είναι General Manager της Εθνικής αντικαθιστώντας την Τούλα Καλέντζου και θα είναι επικεφαλής όλων των θεμάτων που αφορούν τη Γαλανόλευκη.

Μάλιστα πιθανότατα στο πλευρό του Πρέκα θα υπάρχει ακόμα ένα βοηθός, που θα προστεθεί στο προπονητικό σταφ του ομοσπονδιακού τεχνικού.