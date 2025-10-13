Ένας Ουόρντ για... A-ward

Ο Τάισον Ουόρντ ίσως αποδειχθεί η μεταγραφή του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό σε βάθος χρόνου, ωστόσο μέχρι στιγμής αποδεικνύει γιατί είναι παίκτης Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός πήρε στο… νήμα την πρώτη, από τις πολλές, μάχες που έχει να δώσει με τον Παναθηναϊκό αυτή την σεζόν και σίγουρα οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν πολλά στην – ίσως – πιο «ασήμαντη» αναμέτρηση των δυο «αιωνίων» μέσα στην σεζόν.

Αρχικά η νίκη είναι αυτή που μετράει περισσότερα απ’ όλα τα άλλα. Οι Πειραιώτες μαζί με το αποτέλεσμα που θα τους δώσει ηρεμία, εν μέσω διαβολοβδομάδας, πήραν και ισχνό προβάδισμα για το πλεονέκτημα έδρας.

Το +4 δεν είναι δα και καμιά μεγάλη διαφορά που δεν μπορεί να ανατραπεί από τον αντίπαλο, ενώ η εποχή που θα κοντραριστούν και πάλι οι δυο τους θα είναι τον ερχόμενο… Μάρτιο και αν μη τι άλλο είναι δεδομένο πως θα έχουν αλλάξει πολλά και στις δυο ομάδες.

Πέρα από το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός κρατάει και την καλή εμφάνιση για την εποχή, η οποία αν αναλογιστούμε και τις απουσίες στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, κάνει το αποτέλεσμα πιο «μεγάλο» σε όλο τον οργανισμό.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν τον τέμπο, σκόραραν 90π. με τον καλύτερο σκόρερ τους να απουσιάζει και γενικά ανταποκρίθηκαν στις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, επιστρέφοντας παράλληλα από το -12, νικώντας άγχος και πίεση.

Ωστόσο πέρα από το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός κρατάει και την εμφάνιση του Τάισον Ουόρντ. Ο Αμερικανός άσος αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να συνθέσει ένα δυναμικό δίδυμο με τον Κώστα Παπανικολάου στην θέση« 3», ερχόμενος από ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ και μια ομάδα με μικρότερο υπόβαθρο σε σχέση με αυτό των Πειραιωτών.

Στην αναμέτρηση με το «τριφύλλι» ο Ουόρντ πραγματοποίησε ίσως την καλύτερη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα». Ο 28χρονος σμολ/φόργουορντ γέμισε την στατιστική (12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 30’), ωστόσο οι χθεσινές αμυντικές του επιδόσεις τον χρήζουν ως MVP της αναμέτρησης.

Ο Ουόρντ έδωσε ενέργεια με το «καλημέρα» του δεύτερου μέρους, γυρνώντας ουσιαστικά μόνος του το παιχνίδι στο 3ο δεκάλεπτο. Οι 5 συνεχόμενοι πόντοι του (από 47-53 σε 52-53 στο 23’), άλλαξαν το μομέντουμ της αναμέτρησης, βάζοντας και τον κόσμο στην εξίσωση του ματς.

Ο Αμερικανός βρισκόταν παντού στην άμυνα καλύπτοντας τους συμπαίκτες του, ενώ άσκησε ιδιαίτερη πίεση πάνω στην μπάλα και στον πρώην συμπαίκτη του στην Παρί, Τι Τζέι Σορτς, αλλά και στον Κώστα Σλούκα.

Η χθεσινή αναμέτρηση στο ΣΕΦ φανέρωσε γιατί ο Ολυμπιακός έσπευσε να κλείσει από νωρίς τον Τάισον Ουόρντ, όντας η πρώτη του μεταγραφή τη νέα σεζόν. Το μπασκετικο «ξύλο» και η ενέργεια που βγάζει στην άμυνα, ο ρυθμός που δίνει στο παρκέ, τον καθιστούν παίκτη… Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Έλληνα τεχνικό να ξέρει καλύτερα από τον καθένα τον τρόπο που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει.