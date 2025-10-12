Μπροστά σε 1.500 θεατές που δημιούργησαν υπέροχη ατμόσφαιρα, ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε τον ΠΑΣ Γιάννενα με 96-43 και έκανε το 2-0 στο πρωτάθλημα.

Πάρτι τόσο στην εξέδρα, με το κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» να είναι κατάμεστο, όσο και στο παρκέ, με την ομάδα της Σελέν Ερντέμ να αποδίδει εξαιρετικό μπάσκετ, και το «τριφύλλι» να κάνει το 2/2 στο ελληνικό πρωτάθλημα με διαφορά 53 πόντων κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η αναμέτρηση δεν χωράει κριτικής, αφού ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός και η ομάδα των Ιωαννίνων δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε κανένα σημείο του ματς, με τις «πράσινες» να έχουν 8/18 τρίποντα (44,4%) και 20 ασίστ για 12 λάθη, μετρώντας 7/11 αιφνιδιασμούς.

Πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν η Σεντόνα Πρινς με 16 πόντους (6/7 διπ.), με τις Τζαελίν Μπράουν (4/6 διπ. και Ιωάννα Κριμιλή (2/3 τριπ. 3/4 διπ.) να έχουν από 14. Στους 13 η Ιωάννα Χατζηλεοντή (5/7 διπ., 4 ριμπ.) και στους 9 η Φεγιόντα Φιτζέραλντ, που έπαιξε μόλις 14:49 λεπτά.

Για τον ΠΑΣ Γιάννινα, μοναδική διψήφια ήταν η Τισάρα Μόρχαουζ με 12 πόντους (6/12 διπ.).

Πάτησε το γκάζι από νωρίς και +13

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με περισσότερη ενέργεια και διάθεση και με τις Γαλανόπουλος, Μπράουν και Φιτζέραλντ προηγήθηκε με 6-2 στο 3'. Η Πρινς σκέπαζε τα καλάθια και η Μπράουν με 2/2 βολές στο 4' έκανε το 8-2, με την Πρινς με 4 σερί πόντους να διαμορφώνει στο 6' το 12-4. Το τρίποντο της Γαλανόπουλος (5π.) έγραψε την πρώτη διψήφια διαφορά στην αναμέτρηση (15-4) και τη Φιτζέραλντ να κάνει το 18-6 στο 8'. Η εξαιρετική Γαλανόπουλος (8π.) και πάλι έγραψε το 21-6 στο 9', με τη Φιτζέραλντ (7π.) να διαμορφώνει το 23-6 στο 10' και τον ΠΑΣ να μειώνει στο τέλος του δεκαλέπτου σε 23-10.

Προσπάθησε να αντιδράσει ο ΠΑΣ, σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός

Η Χατζηλεοντή στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου πήγε τον Παναθηναϊκός και πάλι στο +14 (27-13), με την Μπράουν στο 13' να γράφει το 29-13. Το αντιαθλητικό της Σαρηγαννίδου και οι 1/2 βολές της Μπράουν στο 14' έκαναν το 30-13, με τις «πράσινες» να χαλαρώνουν κάπως στη συνέχεια και τον ΠΑΣ να το εκμεταλλεύεται. Οι φιλοξενούμενες «έτρεξαν» ένα σερί 7-0 με τις Σίνγκλετον και Μπράγκλερ και κατάφεραν να μειώσουν σε 30-20 στο 15', με τις Γαλανόπουλος και Φιτζέραλντ να μιλάνε και πάλι και να διαμορφώνουν το 38-24 στο 16'. Ο ΠΑΣ βρήκε και πάλι τον τρόπο να μειώσει κι έκανε το 38-29 με τις Μαρίνη και Μόρχαουζ στο 18', με το «τριφύλλι» να απαντά με τις Κριμίλη και τις Χατζηλεοντή για το 42-29 στο 19'. Στο φινάλε του ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός πάτησε και πάλι το γκάζι και με τις Πρινς και Κριμιλή έφτασε στο +16 (47-31).

Τελείωσε το ματς από νωρίς το «τριφύλλι»

Στον ίδιο ρυθμό μπήκε η ομάδα της Ερντέμ και στην έναρξη της τρίτης περιόδου, με το «τριφύλλι» με σερί 6-0 να εκτινάσσει τη διαφορά στους 22 (53-31) στο 23'. Ο Παναθηναϊκός έκανε πλέον και ροτέισον, αλλά είχε αποκτήσει και τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, με τις Πρινς (14π.) και Χατζηλεοντή (13π.) να διαμορφώνουν στο 25' το 59-33. Η Κριμίλη (9π.) με 5 σερί πόντους στο 27' έκανε το 64-37, με την Ελληνίδα γκαρντ στο 28' να γράφει το 68-37 και τον Παναθηναϊκό να έχει επιμέρους σκορ στο δεκάλεπτο πλέον 21-6. Η ομάδα της Ερντέμ μπήκε στην τελική ευθεία έχοντας διαφορά 36 πόντων (73-37), με τα πάντα να έχουν κριθεί φυσικά.

Τυπική διαδικασία και 2/2 για τον Παναθηναϊκός

Η τέταρτη περίοδο ήταν καθαρά τυπική διαδικασία και το μόνο που απέμενε ήταν να φανεί η τελική έκβαση της διαφοράς, με τη Βίτολα στο 33' να διαμορφώνει το 80-41. H Xατζηγιακουμή στο 35' με τρίποντο έκανε το 85-43, με την Ερντέμ να ανοίγει εντελώς το ροτέισον και να βάζει στο ματς και τη Λαγωνικάκη και τη Χατζηγιακουμή με δεύτερο σερί σουτ από την περιφέρεια να διαμορφώνει το 88-43. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα δεν έριχνε ταχύτητα και συνέχιζε να αυξάνει τη διαφορά, παρά τη νεανική πεντάδα, με το τελικό 96-43 να σημαίνει το 2/2 για τις «πράσινες» στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 23-10, 47-31, 73-37, 96-43

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς